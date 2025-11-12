HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYE23 asır hapsi istenen İmamoğlu'ndan iddianameye ilk tepki
TÜRKİYE

23 asır hapsi istenen İmamoğlu’ndan iddianameye ilk tepki

Açık Gazete
Açık Gazete

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında iddianame dün duyuruldu.

İddianamede suç örgütü lideri olduğu iddia edilen tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 352 yıl hapsi istendi.

İMAMOĞLU’NDAN İDDİANAMEYE İLK TEPKİ

İmamoğlu’ndan yaklaşık 8 ay sonra hazırlanan iddianameye ilişkin ilk tepki geldi.

237 gün sonra hazırlanan iddianemede, aylardır dile getirilen “yolsuzluk” ve “rüşvet” iddilarından çıkıp Cumhuriyetin kurucusu CHP’yi hedef almaya vardığına dikkat çeken İmamoğlu, “Size yazıklar olsun. Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir” dedi.

CANLI YAYIN ÇAĞRISINI TEKRARLADI

İmamoğlu, yargılama sürecinde deafalarca tekrarladığı duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması çağrısını tekrarladı.

İmamoğlu, “Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan! Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de (TBMM) göreve çağıran İmamoğlu, “Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum. Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu, açıklamasını “Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!” ifadeleriyle bitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden açıklamam yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gözden Kaçmasın  İmamoğlu 'Tarihimizin en ağır ihaneti' dedi soruşturma istedi

“İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler.

Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun.

Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir.

Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan!

Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin!

Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum.

Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin!

Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!”

,mamoglu.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Rum liderden zeytin dalı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Rum liderden zeytin dalı

DÜNYA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, Financial Times'a...

Düşen kargo uçağının kara kutusu bulundu

TÜRKİYE
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı Gürcistan'da...

İmamoğlu’na 2352 yıla kadar hapis ve CHP’ye kapatma iddiası

TÜRKİYE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aylardır beklenen İBB iddianamesini açıkladı. 3...

Suriye IŞİD karşıtı koalisyona katılıyor

DÜNYA
Suriye lideri Ahmed Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.