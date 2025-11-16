HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEA Milli Takım'ın olası play-off rakipleri belli oldu
TÜRKİYE

A Milli Takım’ın olası play-off rakipleri belli oldu

Açık Gazete
Açık Gazete

Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Takım’ın olası rakipleri de netleşti. A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında ağırladığı Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etti.

Bursa’da oynanan maçta millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile 83. dakikada kendi kalesine Chernev kaydetti. Bu skorun ardından kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti.

PLAY-OFF NASIL ŞEKİLLENECEK?

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026’nın mart ayında oynanacak.

A Milli Takım oyuncuları, Hakan Çalhanoğlu’nun Bulgaristan filelerini penaltıdan havalandırdığı gol sonrası böyle sevindi.

MAÇ TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:

  • Kuzey Makedonya
  • Galler
  • İsveç
  • Romanya
  • Kuzey İrlanda

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Zehirlenmede gözler kumpirciden otele çevrildi
Sonraki haber
Kimlik gibi kredi kartlarına da çip takılacak

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İngiltere’de mülteciler, daimi oturum başvurusu için 20 yıl bekleyecek

İNGİLTERE
İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un Pazartesi günü açıklayacağı yeni...

Şanlıurfa’da inşaatta göçük: İşçiler enkaz altından çıkarıldı

TÜRKİYE
Şanlıurfa Haliliye'de bir inşaatta göçük meydana geldi. Enkaz altında...

Kimlik gibi kredi kartlarına da çip takılacak

TÜRKİYE
Mobil bankacılıkta yeni dönem! Para transferi zorlaşacak: Kimlik gibi...

Zehirlenmede gözler kumpirciden otele çevrildi

TÜRKİYE
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitiren anne ile iki...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.