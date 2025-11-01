Hicaz Demiryolu: İkinci Abdülhamid’in yarım kalan ‘rüyası’ bir asır sonra tamamlanabilecek mi?

Hilken Doğaç Boran / BBC Türkçe – Osmanlı’nın son büyük projelerinden tarihi Hicaz Demiryolu, İstanbul’dan Mekke’ye uzanacaktı.

Dönemin Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid böylece bölgedeki Müslümanların imparatorluğa bağlılığını sağlamayı umuyordu.

Ancak Şam’dan Medine’ye kadar tamamlanan proje bitirilemedi.

Rayların tamamlanan kısmı yıllar içinde unutuldu, bugün büyük kısmı kullanılamaz halde.

Şimdi Türkiye, Suriye ve Ürdün tarihi projeyi canlandırmak istediklerini söylüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Eylül’de yaptığı açıklamada üç ülkenin bu konuda bir mutabakat zaptı taslağı üzerinde anlaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın projeye dahil olup olmayacağı ise şimdilik net değil.

Öncelik Suriye ayağında olacak

Uraloğlu’na göre demiryolunun Suriye’deki eksik 30 kilometrelik üstyapısı Türkiye desteğiyle tamamlanacak.

Ürdün Krallığı da Suriye’deki lokomotiflerin bakım-onarımı ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak.

Ayrıca Türkiye’nin Akabe Limanı üzerinden Kızıldeniz’e erişimini güçlendirmek ve Ürdün ile karayolu taşımacılığının Suriye üzerinden yeniden başlamasını sağlamak için de çalışmalar yürütülecek.

Türkiye, tüm bu hedeflerin hayata geçirilmesi için eylem planı hazırlayacak.

