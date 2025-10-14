Açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 91 bini aştı

Gelirler bu hızda artmazken açlık sınırı her ay yükseliyor. Eylülde, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 418 lira, yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 lira oldu.

Market rafında fiyatlar yazıyor, solda yaşlı bir kadın ürün seçiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Eylül 2025 Dönem Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 418 lira, yoksulluk sınırı ise 91 bin 381 lira oldu.

BİSAM’ın TÜİK harcama grupları, İstanbul Halk Ekmek ve zincir market fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, sağlıklı ve dengeli beslenmek için dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken aylık harcama 26 bin 418 lira. Eğitim, barınma, ulaşım, sağlık ve ısınma gibi zorunlu giderler de eklendiğinde, toplam yoksulluk sınırı 91 bin 381 liraya ulaştı.

Tek kişi için yoksulluk sınırı 42 bin 526 lira

Rapor, tek başına yaşayan bir kişinin yaşamını sürdürebilmesi için yapması gereken toplam harcamayı da ortaya koydu. Buna göre, tek kişinin yoksulluk sınırı 42 bin 526 lira. Bu tutar, gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsıyor.

Eylül 2025 döneminde günlük gıda harcamaları içinde en yüksek maliyet grubu meyve ve sebze oldu. Bir ailenin sadece bu gruba günlük 258 lira harcama yapması gerekiyor.

İkinci sırada 225 lira ile süt ve süt ürünleri, üçüncü sırada ise 171 lira ile et, tavuk ve balık grubu yer aldı.

Ekmek için günlük 80 lira, katı ve sıvı yağlar için 46 lira, yumurta için 17 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez gibi ürünler için ise 22 lira harcama gerekiyor.

BİSAM raporuna göre, meyve-sebze fiyatlarındaki artış aile bütçesini en fazla zorlayan kalem olmaya devam ediyor. Toplam gıda harcamaları içinde meyve-sebzenin payı yüzde 29, et, yumurta ve kurubaklagillerin payı yüzde 26.2, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 25.5 olarak hesaplandı.

Ekmek ve tahılların toplam içindeki payı yüzde 11.4, diğer gıda harcamalarının payı ise yüzde 7.6 oldu.

Sağlıklı ve dengeli beslenme için kişi başına düşen aylık gıda giderleri de hesaplandı.

Yetişkin bir erkeğin dengeli beslenmesi için 7 bin 400 lira, yetişkin bir kadının 7 bin 015 lira, 15–18 yaş arası bir gencin 7 bin 377 lira, 4–6 yaş arası bir çocuğun ise 4 bin 626 lira harcaması gerekiyor.

Raporda ayrıca her yaş grubunun farklı kalori ve besin ihtiyaçlarına dikkat çekilerek, “4–6 yaş arası bir çocuğun yumurta gereksinimi yetişkinlerden fazladır” denildi.

Gelirler bu hızda artmazken açlık sınırı her ay yükseliyor

BİSAM raporunda, temel gıda fiyatlarındaki artışın gelir artışlarının çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekilerek, “Gelirler sabit kalırken, özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki yükseliş hanelerin en temel gıda erişimini zorlaştırıyor” uyarısı yapıldı.

