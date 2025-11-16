Adalet Bakanlığı: Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye edilmedi

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in 29 Mayıs 2018’de cinsel saldırıya uğradıktan sonra 20. kattan atılarak öldürülmesiyle ilgili davada 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın sosyal medya paylaşımının tartışma yaratmasının ardından Adalet Bakanlığı açıklama yaptı.

Berk Akand, eylül başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte çekildikleri bir fotoğrafla birlikte “Herkese inat hoş geldin” diyen bir kullanıcıya, “Alayına inat hoşbuldum” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Paylaşımın tepki alması üzerine, önce Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yıldırım “Berk Akand ‘cinayete yardım’dan 12 yıl 6 ay, ‘cinsel saldırıya yardım’dan 5 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı” derken, bu suçlarla ilgili infaz oranlarını paylaştı.

Avukat Yıldırım, Akand’ın “toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün yatması gerektiğini söylerken, infaz değişiklikleriyle hükümlünün bu sürenin tamamını kapalı cezaevinde yatmayacağını” vurguladı.

Avukat Yıldırım “7 yıl 4 ay 14 gün cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çektikten sonra açık ceza infaz kurumuna geçer. Açığa ayrıldıktan sonrada izne çıkabiliyor. Şu an izinde muhtemelen. Paylaşım o zamanda yapılmış” dedi.

Bakanlık: Tahliye yok, açık cezaevinde

Adalet Bakanlığı da yazılı bir açıklamayla tartışmalara dahil oldu.

Açıklamada davanın diğer hükümlüsü Çağatay Aksu’nun hala kapalı ceza infaz kurumunda olduğu da kaydedildi.

Berk Akand’ın yeni infaz yasası kapsamında kapalı ceza infaz kurumundan, açık ceza infaz kurumuna nakledildiği belirtilirken, “Hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, 5 Mayıs 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir” denildi.

Bakanlık ayrıca “Akand’ın açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulandığını, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırıldığını ve kapalı ceza infaz kurumuna naklinin yapıldığını” belirtti.

23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde iş vereni Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akand ile buluştuktan sonra cinsel saldırıya uğramış ve kaldıkları plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmişti.

Çağatay Aksu; cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet artı 12 yıl hapis almıştı.

Mahkeme, Çağatay Aksu’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ancak bu cezaya ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Ayrıca Aksu’nun cinsel saldırı suçundan aldığı cezaya da ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak ceza 12 yıla düşürülmüştü.

‘İntihar’ savunması

Savunma makamı Şule Çet’in psikolojisinin bozuk olduğunu, ailesinden para alamadığını ve maddi sıkıntılar yaşadığını, annesini erken yaşta kaybettiği için ruhsal sorunları olduğunu ve son olarak o dönemki sevgilisiyle arasında problem olduğu için 29 Mayıs 2018’de, Çağatay Aksu ve Berk Akand ile yan yana olduğu bir plaza dairesinden atlayarak intihar ettiğini iddia etmişti.

Bilirkişi raporunu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir tanık olarak ifade verdiği dördüncü duruşmada, “Şule Çet’in balıklama atlaması için zıplaması ve ellerini cama koyması gerekir. Fakat pencerelerde parmak izi yok. Sehpada ayak izi yok. Şule Çet’in oraya çıkıp atlaması şüpheli” demişti.

Bilirkişi raporunda, “Maktulün intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlemin olmadığı” tespiti yer almış ve Çet’in sosyal çevresinin de incelendiği ve Çet’in intihara meyilli olduğuna ilişkin bir tespit olmadığı vurgulanmıştı. BBC TÜRKÇE

