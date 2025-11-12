HABER ARA
TÜRKİYE

Ahmet Özer: Bir kişi bile özgür olmazsa hiçbirimiz özgür değiliz

Açık Gazete
Açık Gazete

Tahliye edilen seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Özgürlük dünyanın en güzel şeyidir ama bir tek kişi bile özgür olmazsa hiçbirimiz özgür değiliz” dedi. Özer ayrıca buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Dün (11 Kasım Salı) tahliye edilen seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer açıklamalarda bulundu.

Özer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda konuştu.

Özer, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’a teşekkür etti.

Çok farklı siyasi partiden temsilcilerin kendisiyle görüştüğünü ifade eden Ahmet Özer, bu durumun toplumun geniş bir kesimi tarafından kendisine yönelik haksızlığa karşı çıkıldıüına işaret olduğunu kaydetti.

Özer, “Özgürlük dünyanın en güzel şeyidir ama bir tek kişi bile özgür olmazsa hiçbirimiz özgür değiliz. Bildiğiniz sembol isimler var ama bilmediğiniz çok sayıda isim var cezaevinde. Bizim dışımızda onlarca insanlar. Onların da aileleri var” dedi.

“BURUK BİR MUTLULUK YAŞIYORUM”
Özer, şunları söyledi:

“Benim bir sene içeride kalmamla kim ne kazandı? Mesele benim kişisel bir meselem değil. İk üzüntü yaşadım içeride. Bir barış süreci başladı.

Bizler daha iyi bir ortamda yaşayalım diye içeride bu bedelleri ödeyenler var. Biz neden içeride olduğumuzu biliyorduk o nedenle de büyük bir sıkıntı çekmedim. Sayın genel başkanımız Özgür Özel bizi hiç yalnız bırakmadı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Hatimoğulları ziyaretimize geldi. Hepsine teşekkür ediyorum.

Bugün ben her ne kadar özgürlüğüme kavuştumsa bile buruk bir mutluluk yaşıyorum. Umuyorum Türkiye demokrasiyi tüm kurumlarıyla işletir. İçinden geçtiğimiz barış sürecinin mantığı budur.

Tarihte kazananlara bakın birlikle bunu başarmışlardır. Bizim de buna ihtiyacımız var. Öncelikle kendi aramızda sonrasında da toplumla birlik olmamız gerekiyor.

Esenyurt halkının bana verdiği emaneti asla yere düşürmedim.

Siz bana güvendiniz ben iki şeyi önemsiyordum. Esenyurt halkı bana güvendi onların güvenini boşa çıkarmayacağım. İkincisi hasbelkader ben bu toplumda okumuş profesör olmuşum. Bir fark yaratalım ki bu Esenyurt’un Ayşe teyzeler, Mehmet dayıları desinler ki bu okumak işi iyi bir iştir, biz de çocuklarımızı okutalım.

Aslolan makam, mevki değildir. Halkımın gönlünde yer edebilmektir.

 

 

