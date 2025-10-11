Bakırhan’dan “sivil anayasa” açıklaması: “AKP ile anayasa ya da seçim iş birliği gündemimiz yok”

NEFES Gazetesi’nden Dilan Kutlu’ya konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “sivil anayasa” talebine ilişkin olarak, “Şu anda bir anayasa gündemimiz yok. AKP dahil hiçbir siyasi partiyle Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek bir kelime tartışmış değiliz. Buna emin olabilirsiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum” dedi.

AKP ile anayasa/seçim iş birliği var mı? DEM Parti’nin yanıtı

Bakırhan, yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı’nın DEM Parti sıralarına gelerek el sıkışmasını olumlu bulduğunu belirterek Meclis içinde ötekileştirmenin sonlandırılması gerektiğini vurguladı: “Meclis, diyalog ve müzakere için var. İnsanlar bizi sorunlarını çözelim diye gönderiyorlar ama Meclis bazen tam tersine bir sorun merkezi haline geliyor.”

Anayasa çağrısına net yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa” çağrısına ilişkin soruya Bakırhan, parti olarak böyle bir gündemlerinin olmadığını, tüm parti liderleriyle görüşmeler yürüttüklerini ve CHP ile dayanışma içinde olduklarını söyledi. “İktidarla bir anayasa-seçim iş birliği, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi üzerine tek bir kelime bile konuşulmuş değildir. Günü geldiğinde seçimlerde nerede nasıl duracağımızı açıklayacağız” diye konuştu. Bakırhan, demokratik bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ancak bunun “AK Parti ile bizim aramızda yapılacak bir belge değil, toplumsal bir sözleşme” olduğunu belirtti.

Suriye değerlendirmesi

Suriye’deki gelişmelere de değinen Bakırhan, “Suriye başka bir ülke. Orada farklı güçler, farklı dinamikler var. Türkiye, kendi sorununu çözerek ancak orada yapıcı bir rol oynayabilir. Suriye’deki sürecin Türkiye’deki yürüyen sürecin önüne set olarak konulması yanlıştır” ifadelerini kullandı ve bölgedeki güvenlik garantileri konusundaki soru işaretlerini vurguladı.

