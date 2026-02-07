İsmail Cem Şimşek / Evrensel… Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel… Enerji Bakanlığı 485 maden sahasını ihaleye çıkarıyor. Türkiye’de ormanların yüzde 58’i, tarım alanlarının yüzde 60’ı, 15 ilin ise yüzde 62’si maden ruhsatlı durumda.

AKP iktidarı, özelleştirme ve rant politikalarını maden sahalarına doğru genişletiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Kanunu kapsamında 485 maden sahasını ihaleye açma kararı aldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, ülkenin taşının toprağının madencilik faaliyetlerine açılması yönündeki adımlar bir kez daha hız kazandı.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre ihale süreci resmen başlarken, maden sahalarına ilişkin tüm teknik bilgiler, ihale tarihleri ve başvuru şartları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) internet sitesinde yayımlanacak. Sahalara ilişkin bilgiler en az 15 gün süreyle kamuoyuna açık olacak. İlan kapsamında, ihalesi yapılacak maden sahalarının bulunduğu iller, maden grupları, pafta ve koordinat bilgileri ile alan büyüklükleri ayrıntılı biçimde paylaşılacak.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, MAPEG tarafından yayımlanacak şartnameyi esas alarak başvuru yapması gerekecek. İhale usul ve esaslarına ilişkin tüm detayların yine MAPEG’in resmi internet adresi üzerinden duyurulacağı belirtildi.

15 ilin yüzde 62’si madene ruhsatlı

Türkiye’nin büyük bölümü halihazırda maden ruhsatlarıyla kuşatılmış durumda. TEMA Vakfı’nın 2021 tarihli raporuna göre, Türkiye’de 15 ilin yüzölçümünün yüzde 62’si maden ruhsatlı alanlardan oluşuyor. Ruhsat yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerin başında Kaz Dağları geliyor. Çanakkale ve Balıkesir sınırları içindeki Kaz Dağları’nda ruhsat oranı yüzde 79’a ulaşırken, bölgede toplam 1634 maden ruhsatı bulunuyor.

Artvin, Eskişehir, Zonguldak-Bartın ve Ordu da maden ruhsatlılık oranının yüzde 70’in üzerinde olduğu kentler arasında yer alıyor. Rapora göre Türkiye genelinde orman alanlarının ortalama yüzde 58’i, tarım alanlarının ise yüzde 60’ı maden faaliyetleri için ruhsatlandırılmış durumda.

485 yeni maden sahasının ihaleye açılmasıyla birlikte, doğa alanlarının, tarım arazilerinin ve ormanların madencilik faaliyetlerine daha fazla açılacağına yönelik eleştiriler de yeniden gündeme geldi. AKP’nin özelleştirme ve kaynakları sermayeye açma politikalarının, çevresel yıkım ve yaşam alanları üzerindeki baskıyı artıracağı uyarıları yapılıyor.

