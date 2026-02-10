HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEAKP'li isimden köprü itirafı: "Özelleştireceğiz, size rağmen yapacağız"
TÜRKİYE

AKP’li isimden köprü itirafı: “Özelleştireceğiz, size rağmen yapacağız”

Açık Gazete
Açık Gazete

AKP’nin köprü ve otoyolları özelleştirme planı, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin şubat ayı toplantısında gündeme geldi.

Mecliste söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, özelleştirme planına sert tepki gösterdi.

CHP’Lİ İNAN’DAN ÖZELLEŞTİRME PLANINA TEPKİ

İnanlı, iktidarın algı operasyonlarıyla gündemi değiştirip kötü ekonomiyi örtmeye çalıştığını savunurken köprülerin özelleştirilmesi planına, “Kimden neyi kaçırıyorsunuz?” sorununu yöneltti.

İnanlı, “Açık ve net olan şudur ki, iktidar bugün algı operasyonlarıyla halkı gündeme boğup birtakım iftiralarla ‘bakın burada ne oluyor, cambaza bak’ diyerek kötü ekonomiyi örtmeye çalışıyor. Elli küsur yıl önce yapılmış köprüler özelleştiriliyor. Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bizi bunlarla uyutmaya çalışırken Boğaz Köprüsü’nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü satmak ne demek?” ifadelerini kullandı.

“EVET, KÖPRÜLERİ ÖZELLEŞTİRECEĞİZ”

CHP’li vekil İnanlı’nın sözlerine yanıt AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’tan geldi.

Gökkuş ise, “Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim inandığımız ekonomik sistem neyse, vatanın ve milletin faydasına ne görüyorsak biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HALKA RAĞMEN YAPAMAZSINIZ”

Gökkuş’un açıklaması üzerine yeniden söz alan İnanlı, “Biz yaparız, bizim ekonomi anlayışımız bu, biz köprüyü de satarız, özelleştiririz de, size rağmen yaparız’ dedi. Evet, bize rağmen yaparsınız ama halka rağmen yapamazsınız. Bunu da size hatırlatıyorum” ifadeleriyle yanıt verdi. Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  AKP maden yağmasını büyütüyor: 485 saha daha ihaleye açılıyor
Önceki haber
İngiltere’de Epstein depremi! Kral’ın kardeşine inceleme

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

spot_img
spot_img
spot_img

En Son Haberler

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İngiltere’de Epstein depremi! Kral’ın kardeşine inceleme

İNGİLTERE
İngiltere'de polis, Kral Charles'ın kardeşi Andrew'dan Epstein'e gönderilen ticari...

En yetkili danışmanının istifası İngiltere Başbakanı Starmer için neden tehlikeli?

İNGİLTERE
BBC Türkçe - Morgan McSweeney, 10 yıldır İngiliz siyasetinde...

2026 ve sonrası: finansal kriz, emperyalist savaş ve otokrasi (I) Dünya ekonomisinin görünümü bize ne söylüyor? 

KÖŞE YAZILARI
Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Kapitalist-emperyalist sistemin çoklu krizleri 2025...

Mücahit Ören, Fettah Tamince, Rixos, ’99 depremi… Epstein belgelerinin Türkiye ayağı Meclis gündeminde

TÜRKİYE
Emek Partisi Milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca, Adalet...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.