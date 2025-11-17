Alman basını “zehir olan” İstanbul tatiline geniş yer verdi

Hamburg’tan tatil için geldikleri İstanbul’da üç ferdi hayatını kaybeden Böcek ailesi Alman basınında da geniş yankı buldu. Alman gazeteleri olaya geniş yer ayırırken, İstanbul’un güvenilirliğini sorguluyor.

Tatil için Hamburg’tan İstanbul’a giden Almanya vatandaşı Böcek ailesinin üç ferdinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yoğun bakımda tedavisinin sürmesi Alman basınında da geniş yankı buldu.

Olayı yakından izleyen Alman gazeteleri soruşturmanın seyrine ve öne çıkan ihtimallere dair ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Süddeutsche Zeitung: “İstanbul tatilinde trajedi – Turizm merkezinde kuşkulu ölüm”

Süddeutsche Zeitung, olayın İstanbul’un en yoğun turistik bölgelerinden Sultanahmet’te yaşanmasına dikkat çekerek “İstanbul tatilinde trajedi” başlığıyla gelişmeleri aktardı. Ailenin Hamburg’dan İstanbul’a geldiği ve birçok turist gibi Sultanahmet bölgesinde bir otele yerleştiği kaydedilen haberde, Ortaköy’de street food (sokakta satılan gıda) tükettiği belirtilen ailenin kısa süre içinde rahatsızlanması “şok edici” olarak nitelendirildi.

Gazete, İstanbul’un geçen yıl yaklaşık 19 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri haline geldiğini hatırlatarak, şehrin güvenli turizm imajının önemine vurgu yaptı. Süddeutsche Zeitung, soruşturmada Türk makamlarının hızlı hareket ettiğini belirtirken, ölüm nedeninin henüz otopsi ile kesinlik kazanmadığını ifade etti.

Express: “Gıda zehirlenmesi şüphesi zayıfladı, gözler otele çevrildi”

Express gazetesi, ilk etapta değerlendirilen gıda zehirlenmesi ihtimalinin geri planda kaldığını, soruşturmanın odağının otelde kullanılan olası kimyasallara kaydığını aktardı. Haberde, iki turistin daha aynı otelde benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması üzerine binanın tamamen tahliye edilip mühürlendiği bilgisine yer verildi.

Gazete, Türk basınına dayandırdığı bilgilerde bazı otellerin böcek ve haşere mücadelesi için ruhsatsız firmalarla çalıştığını, bu firmaların ise yasa dışı pestisitleri “karaborsadan temin edebildiğini” yazdı. Express, otelden örnekler alındığını, AFAD ekiplerinin olası gaz sızıntısı ihtimaline karşı kontroller yaptığını bildirdi.

Bild: “Hamburglu aile yasa dışı böcek ilacının kurbanı mı oldu?”

Almanya’nın en fazla okunan gazetelerinden Bild, olayın yasa dışı böcek ilacı kullanımıyla bağlantılı olabileceği ihtimalini öne çıkardı. Bild, Türk makamlarının iki otel odasında yasaklı bir pestisit türünün izine rastladığını iddia eden haberleri detaylandırdı. Bild, annenin ve iki çocuğun kısa süre içinde hayatını kaybettiğini, hastanede tedavisi süren babanın ise durumunun kritik olduğunu aktardı.

Gazete ayrıca, geçmiş yıllarda Mısır, Umman ve Bulgaristan’da otel odalarında kullanılan yasaklı kimyasallar nedeniyle yaşanan ölümlere atıfta bulunarak daha önce de farklı ülkelerde turistlerin benzer vakalarla karşılaştığına dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Almanya’nın Hamburg kentinde ikamet eden ve 9 Kasım’da İstanbul’a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesi Fatih’te bir otelde konaklamıştı. 12 Kasım’da Alman vatandaşı olan Servet ve Çiğdem Böcek ile 6 yaşındaki oğulları Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki kızları Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilmişlerdi. Otele dönen aile, daha sonra 3 yaşındaki kızlarının yerde hareketsiz yattığını fark etmiş, bunun üzerine ailenin tüm üyeleri ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. İki çocuğun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, yoğun bakıma alınan 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek’in de 14 Kasım’da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ailenin 11 Kasım sabahı önce Ortaköy’deki seyyar midye tezgahında midye yedikleri, daha sonra yakın noktadaki bir restorana geçtikleri tespit edilmişti. Aile aynı günün akşamı ise Fatih’teki bir işletmeden lokum satın aldığı kaydedildi.

36 yaşındaki baba Servet Böcek’in tedavisi sürüyor. Derleyen: Tuncay Yıldırım DW

Bu habere emoji ile tepki ver