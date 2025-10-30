HABER ARA
TÜRKİYE

Ankara’da “Demokrasi ve Barış” çalıştayı düzenleniyor: 6 parti çağrı yaptı

Açık Gazete
Açık Gazete

Dilan Temiz / EVRENSEL – DEM Parti, EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP, 1-2 Kasım’da “Demokrasi ve Barış İçin Buluşuyoruz” çalıştayında siyasiler, akademisyenler ve demokratik örgütleri bir araya getiriyor.

Türkiye’nin farklı toplumsal, siyasal ve mesleki alanlarından isimler, 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara’da bir araya geliyor. DEM Parti, EHP, EMEP, SMF, TİP ve TÖP tarafından düzenlenen “Demokrasi ve Barış İçin Buluşuyoruz, Mücadelenin Olanaklarını Konuşuyoruz” başlıklı çalıştay, ülkenin içinde bulunduğu otoriterleşme süreci, demokrasi krizleri, kayyum politikaları, barış arayışları ve yeni bir demokratik mücadele hattının imkanlarını tartışmayı hedefliyor.

İki gün sürecek etkinlikte siyasiler, gazeteciler, akademisyenler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri söz alacak. Çalıştay, katılımcıların deneyimlerini paylaşarak, demokratik mücadele için yeni yolların araştırılmasına zemin hazırlayacak.

Etkinlik, 1-2 Kasım tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (Selanik Cad. No: 76, Kocatepe/Ankara) gerçekleştirilecek.

