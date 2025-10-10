Ankara Garı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. yılında, katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde anma programı düzenleniyor. Ankara Adliyesi önüne yürümek isteyen kitleye polis biber gazıyla müdahale etti.

Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla 10 Ekim Barış Derneği çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü katılımıyla, Ankara Garı önünde açıklama yapıldı.

Açıklamanın ardından Ankara Adliyesi önüne yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti.

Eyleme katılanlar polisin biber gazlı müdahalesinden etkilendi. Gözaltına alınanlar oldu.

“Adalet gelmediği sürece barış tesis edilemez”

Basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Avukat Mehtap Sakinci okudu. Sakinci açıklamada, “Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, “Tam 10 yıl önce bu saatlerde bu meydanda barış, demokrasi için toplandık. O gün o meydanda bizlerin sesi, soluğu, nefesi kesilmek istendi. O meydanda bu ülkenin aydınlık geleceği, umutları söndürülmek istendi. O gün bizi o meydanda vuranlar barışı hedef aldılar. 10 yıldır hakikat mücadelesi veriyoruz, adalet mücadelesi veriyoruz. Bu katliamların hesabı sorulmadıkça çok daha karanlık dönemlerin önü açılır” ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Kamu vicdanına sesleniyoruz. Devletin bu katliamda sorumluluğu olmayabilir mi? Peki biz bu ülkenin sokaklarında güvende miyiz? Bugün de barış örülmeye çalışılıyor. Sınırın diğer tarafında katliamı reva gören anlayış buradan bu barışı nasıl oluşturacak” diye sordu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise “Bizler yaralı arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışırken biber gazı sıkanlar, tomalarla saldıranları asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kamu görevlilerini mahkemeye çıkartmayanları da unutmayacağız. Her katliamın arkasında açığa çıkmış ya da çıkartılmamış devlet ilişkileri olduğunu biliyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Dr. Pınar Saip de konuşmasında, “Ülkemizde çok zor günler geçiriyoruz ama bir yanıyla da umutluyuz çünkü hâlâ direniyoruz. Bir seçim kaybettikten sonra başımıza gelenleri biliyoruz. Bu bombaların sonucunda seçimi kazandılar ancak biz farkındayız sorumluların, onlar kaybetti” ifadelerini kullandı.

“Biz kazanacağız”

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, “Buraya gelirken polis arama noktalarında 3 defa arandık. Ancak 10 yıl önce bu hassaasiyeti göstermeyenler IŞİD barbarlarını, burayı kana bulamak için getirdiler. 10 yıl önce söylenen sözler hafızamızda, o dönemin başbakanının söyledikleri hafızamızda. ‘Verin 400 milletvekilini bu iş bitsin’ diyenler hafızamızda. Türkiye’nin dört bir yanında katliama yol verenler hafızalarda. Er ya da geç hesap soracağız, mutlaka biz kazanacağız” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Bu davayı 10 yıldır Türkiye’nin gündeminde tutanların mücadelelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bir gün bu topraklarda katliamın olmadığı, barış sevdalılarının özgürce eylem yaptığı bir coğrafyayı omuz omuza yaratacağımızın sözünü veriyorum” şeklinde konuştu. EVRENSEL