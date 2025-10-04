Asgari ücret 9 ayda 5 bin 621 lira eridi

TÜİK verileri, asgari ücretlinin 9 ayda 5 bin 621 TL kaybettiğini ortaya koydu. Böylece işçinin elindeki ücretin reel değeri 16 bin 483 TL’ye kadar düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı verileri, asgari ücretlinin cebinden nasıl çalındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

2025 yılı başında 22 bin 104 TL olarak belirlenen net asgari ücret, dokuz ayda resmi enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi. Böylece işçinin elindeki ücretin reel değeri 16 bin 483 TL’ye kadar düştü.

Ocak–Eylül döneminde tüketici fiyatlarındaki kümülatif artış yüzde 25,43 olurken, milyonlarca emekçi için en temel ihtiyaçlara erişim daha da zorlaştı. Gıda, kira, ulaşım ve faturalar karşısında asgari ücret çoktan açlık sınırının altına geriledi.

Bu habere emoji ile tepki ver