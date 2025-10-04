17.3 C
İstanbul
Cumartesi, Ekim 4, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYEAsgari ücret 9 ayda 5 bin 621 lira eridi
TÜRKİYE

Asgari ücret 9 ayda 5 bin 621 lira eridi

acikgazete
acikgazete

TÜİK verileri, asgari ücretlinin 9 ayda 5 bin 621 TL kaybettiğini ortaya koydu. Böylece işçinin elindeki ücretin reel değeri 16 bin 483 TL’ye kadar düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı verileri, asgari ücretlinin cebinden nasıl çalındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Asgari ücret 9 ayda 5 bin 621 lira eridi

2025 yılı başında 22 bin 104 TL olarak belirlenen net asgari ücret, dokuz ayda resmi enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi. Böylece işçinin elindeki ücretin reel değeri 16 bin 483 TL’ye kadar düştü.

Ocak–Eylül döneminde tüketici fiyatlarındaki kümülatif artış yüzde 25,43 olurken, milyonlarca emekçi için en temel ihtiyaçlara erişim daha da zorlaştı. Gıda, kira, ulaşım ve faturalar karşısında asgari ücret çoktan açlık sınırının altına geriledi.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  DİSK-AR: Türkiye’de enflasyon AB ortalamasının 15 katı
Önceki haber
Avrupa’ya girişte 12 Ekim’de her şey değişecek
Sonraki haber
Hamas yeşil ışık yaktı, İsrail saldırı dozunu azalttı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Kaosa övgü-karalamalar-

KÖŞE YAZILARI
Not: Yazıyı okuma rehberi; paragraflar arasında anlam bütünlüğü dışında...

İmralı Heyeti, Öcalan’ın sürece ilişkin son mesajını duyurdu

TÜRKİYE
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan...

Hamas yeşil ışık yaktı, İsrail saldırı dozunu azalttı

DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını Hamas kısmen kabul...

Avrupa’ya girişte 12 Ekim’de her şey değişecek

DÜNYA
Avrupa’ya seyahat edecekleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. AB...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE