Av. Haydar Aksoy’dan yeni kitap: Kemalizm ve Yaşam

Haydar Aksoy, Kemalizm ve Yaşam kitabında Kemalist Devrim atılımını, 1980 darbesinin Kemalizme vurduğu darbeyi ve günümüzde Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldırabilmek için Cumhuriyetçilere düşen görevleri yazdı.

Yazar kitabıyla ilgili şunları söyledi:

“Bugün halen bir parça demokrasi, özgürlük, eşitlik nefesi alabiliyorsak; Cumhuriyet’in yarattığı atmosfer sayesindedir. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında, Cumhuriyetçi güçlerin bugün ivedi görevlerinden biri toplumsal dayanışma ağları örmek ve dayanışmayı alevlendirmek için çoban ateşleri yakmak…”

Kitabın arka kapak bilgisi şöyle:

“Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte, Kemalizm bağımsızlık mücadelesinin ideolojisi olmanın ötesine geçerek, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal dokusunu şekillendiren bir güç haline geldi. Ancak, bu ideoloji, her dönemde olduğu gibi, özellikle 1980’lerde uluslararası egemen güçlerin hedefinde oldu. Haydar Aksoy, Kemalizm ve Yaşam adlı eserinde, Kemalist Devrim atılımını, bu devrime yönelik saldırıları ve 1980 darbesinin Kemalizme vurduğu darbeyi derinlemesine irdeliyor. Aksoy, yalnızca Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda düşünce dünyasındaki hâkimiyetin toplumsal alandaki yansımalarına da dikkat çekiyor. Aksoy, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında laiklik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerken Cumhuriyetçilere düşen görevleri de hatırlatıyor. Emperyalizmin saldırılarını da değerlendiren Aksoy, Filistin sorununda atılması gereken adımları da inceliyor. Kemalizm ve Yaşam, geçmişin ve bugünün kesişim noktasında, Cumhuriyet’i savunmak ve aydınlık yarınlara umutla bakmak için bir rehber.”

KEMALİZM VE YAŞAM

HAYDAR AKSOY

ISBN: 978-625-418-468-0

Sayfa Sayısı: 88

FİYAT: 150 TL

AÇIK GAZETE: Gazetemizde değerli yazıları yayınlanan Av. Haydar Aksoy’u tebrik ediyor kitabının geniş bir okur kitlesine ulaşmasını diliyoruz.

