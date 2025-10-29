Bağdat Caddesi’nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye‘nin genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı Kadıköy’de ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenledi.
Ellerinde Türk bayrağı olan binlerce yurttaş saat 19.00’ta başalayarak Bağdat Caddesi’ndeki Suadiye Işıklar’dan Göztepe Işıklar’a kadar yürüdü.
BAĞDAT CADDESİ’NDE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
Yürüyüş sonrası yüzbinlerce yurtaş Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.
Kutlamalarda yurttaşlar ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ve ‘Cumhurbaşkanı İmamoğlu’ sloganları attı.
Sabah saatlerinde Anıtkabir’de düzenlenen devlet törenine katılan CHP Lideri Özgür Özel, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi’ndeki kutlamalara katıldı.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN CUMHURİYET BAYRAMI’NDA LAİKLİK VURGUSU
Özel buradaki konuşmasına “Cumhuriyet meşalesini hiç elinden bırakmayan, hep daha yüksekte tutan, mücadeleyi ve sahiplenmeyi her sene biraz daha ileriye taşıyan cumhuriyetimizin bekçisi güzel Kadıköy, güzel İstanbul’um merhaba. Bayramımız kutlu olsun!” ifadeleriyle başladı ve şöyle sürdürdü:
- “Cumhuriyetin değerlerine en çok sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz, siz de bunun tamamen farkındasınız. Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır, Cumhuriyet haksızlık tam tepemizdeyken, o bizi kavurmasın diye adaletsizlik rüzgarları fırtınaya dönmüşken bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır.”
- “Bu çatıyı oraya, 15 Mayıs 1919 günü İzmir işgal edilince son kararını veren, son hazırlıkları yapan 16 Mayıs gününde Şişli’deki evinden çıkıp Bandırma Vapuru’na giren ve 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin meşalesini eline alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çakmıştır.”
Cumhuriyet’in 4 temel kolondan oluştuğunu vurgulayan Özel, şunları söyledi:
- “Cumhuriyet’in 4 ana kolonu vardır, bunlar ‘demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laikliktir. Ülkeyi yönetenler yargı eliyle adalet ve demokrasi kolonlarını kesmiştir. Selefi hayallerle, demokrasiyi kullanarak geldikleri makamdan demokrasiyi ortadan kaldırarak, sandığı ortadan kaldırarak, koltuğu seçimle milletin dediğine değil kendi ailesine devretme hayalleri kuran birileri tarafından artık demokrasinin laiklik kolonu kesilmektedir.”
- “Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin dibine dinamit konulmaktadır. Sosyal adalet kolonu, her çocuğun eşit doğması, kimsenin hayata geriden başlamamasını Cumhuriyet dert etmişken; Cumhuriyet eşitlik, adalet, hakkaniyet demekken bilhassa kimsesizlerin kimsesi demekken. Bu iktidarın ellerinde yaşanamaz hale gelmiştir, Cumhuriyetin kolonları adeta inceltilmiş, yıpratılmış, hedef alınmıştır”
Özel, “Meşruiyeti sizden değil de Amerika’dan Trump’tan arayanlar, Amerikan Büyükelçisi’nin ifadeleriyle bu ülkeye mezhebe dayalı yönetim anlayışları ya da ‘Türk-Kürt-Arap’ diyerek etnisiteye dayalı 120 yıl öncenin yönetim anlayışlarını Türkiye’ye telkin edecek kadar hadsizleşmişlerdir. İşte tüm bunlara cevabımız bu geceki milyonlardır! 81 ildeki Cumhuriyet coşkusudur, milletin gönlündeki Cumhuriyet ve Atatürk sevgisidir!” dedi.
“DESTANSI BİR MÜCADELEYLE BU MİLLET BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTU”
Kadıköy’deki Cumhuriyet yürüyüşünde konuşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da özetle şunları söyledi:
- “Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Bir avuç inanmış insan; yüreklerindeki bağımsızlık ateşiyle, vatan topraklarının gördüğü en karanlık günleri aydınlık bir geleceğe dönüştürdüler. Özveriyle, dayanışmayla; paylaşarak, yardımlaşarak; umudu, cesareti örgütleyerek; destansı bir mücadeleyle bu millet bağımsızlığına kavuştu.”
- “Bugün geldiğimiz noktada, ne yazık ki ülkemizde demokrasinin temelleri, her geçen gün biraz daha zayıflatılıyor. Adalet duygusu, toplumun vicdanında derin yaralar açmış durumda. Yargı; bağımsızlığını koruması gerekirken, siyasetin gölgesine çekilmeye zorlanıyor. Hukukun üstünlüğü yerine, gücün hukuku yerleştirilmeye çalışılıyor. Yargı eliyle muhalefete, medyaya, sanatçılara, iş dünyasına, kısacası tüm topluma baskı kurulmak isteniyor. Her yeni güne, yeni bir adaletsizlik, yeni bir eşitsizlik haberiyle uyanıyoruz. Ama biz umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Çünkü bu milletin vicdanına, adalet duygusuna, hakkaniyetine güveniyoruz. Karanlığa teslim olmayan, umudunu direnişle büyüten bir halkız biz. Bu ülke en zor zamanlarında bile, yeniden doğmayı başarmış bir ülkedir.”
- “Biliyoruz ki adaletten uzaklaşan hiçbir toplum; barışa, huzura, berekete ulaşamaz. İşte bu bilinçle, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkıyoruz. Hak, hukuk, adalet için; eşitlik, özgürlük, demokrasi için kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyet bizim vicdanımızdır, yolumuzu aydınlatan ışıktır. Ve biz, o ışığı sonsuza dek koruyacağız. Bu güzel vatanın her köşesini Cumhuriyetin ışığıyla aydınlatmaya devam edeceğiz. Atalarımızdan devraldığımız bu emaneti çocuklarımıza onurla, gururla aktaracağız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık, tanımayacağız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyetin aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Türkiye.”
Bu habere emoji ile tepki ver