Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi ‘Türkiye için hayırlı olacaktır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlere karşı tutum farklılıkları ve 29 Ekim resepsiyonuna katılmayışı sonrası yükselen “Cumhur İttifakı’nda çatlak” iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, AKP ile ilişkiler ve Cumhur İttifakı’nda kriz olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

“Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir” diyen Bahçeli, siyasi görüş farklılıkları olabilse de ittifaktaki bağların çok güçlü olduğu vurgusunu yaptı.

Bahçeli “Cumhur İttifakı yoluna devam edecek” dedi.

29 Ekim’de Anıtkabir törenine gitmeyişinin insani, özel bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Bahçeli, “Anıtkabir’deki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli ve isabetli bir davranış olarak değerlendirilirdi?” diye sordu.

Bahçeli’ye grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararı soruldu.

“Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır” diyen Bahçeli, “Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” sözlerini ekledi. ‘İmralı’ya gidecek heyette MHP de yer almaya hazır’

Bahçeli konuşmasında iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı PKK ile çözüm sürecine de geniş yer verdi.

TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarının sona yaklaştığını belirten Bahçeli, komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya gitmesinin süreci güçlendireceğini ifade etti.

Bahçeli, MHP’nin “böyle bir heyete katılmaya hazır” olduğunu da ekledi.

İmralı’nın bugüne kadar sözünü tuttuğunu, açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi:

“Elbette PKK’nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.

“İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

“Hem Öcalan’ın hem de Demirtaş’ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyoruz.”

Tüm süreçte tedbirin elden bırakılmadığını ekleyen Bahçeli, PKK’nın lağvedilmesinin ardından üyelerinin Suriye merkezli SDG/YPG’ye katılması ihtimaliyle ilgili, “Bu terör örgütü yapılanmasının Suriye merkezi yönetimiyle entegrasyon müzakereleri devam ederken ayrı bir tümen kurma taleplerini milli güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Bahçeli, PKK’nın başka şekilde varlığını sürdürmesinin “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleriyle ters düşeceğini” ekledi.

Kıbrıs seçimlerinden sonra neler yaşandı?

Bahçeli, Kıbrıs’ın kuzeyinde 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini CTP adayı Tufan Erhürman’ın büyük farkla kazanmasının ardından, Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiye’ye katılması gerektiğini söylemişti.

Kıbrıs’ta federasyona dönüşün reddedilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yeni cumhurbaşkanı Erhürman, adadaki sorunun çözümü için, Kıbrıslı Türklerin “eşit ve kurucu ortak” olarak yer alacağı “federal çözüm modelini” savunuyor.

İki devletli çözümün Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştırmayacağını, aksine izolasyonu kalıcı hale getireceğini söylüyor.

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli’nin aksi yönde tavır almıştı.

Seçimlerin Kıbrıs’ın kuzeyinde “demokratik olgunluğun” göstergesi olduğunu söylemiş, ardından Erhürman’ı Ankara’ya davet etmişti.

Bahçeli, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törene ve akşam resepsiyona katılmamıştı.

Bu durum kulislerde, Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlerin ardından iktidarın tersi tutum açıklayan MHP liderinin “sessiz protestosu” olarak tanımlanmıştı.

