TÜRKİYE

Bahçeli, KKTC seçim sonuçlarını hazmedemedi

Açık Gazete
Açık Gazete

Bahçeli, KKTC seçim sonuçlarını hazmedemedi: “Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır”

MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC’de gerçekleştirilen ve tarihî farkla muhalefet aday Tufan Erhürman’ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaparak sert bir mesaj verdi.

Bahçeli, KKTC seçim sonuçlarını hazmedemedi

KKTC’de seçim sonuçlarının çok az bir katılımla gerçekleştiğini ve Kıbrıs Türklüğünün kaderinin bu katılımla temsil edilemeyeceğini belirten Bahçeli, “Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev yapacak 6’ncı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına geçti. KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,77’sini aldı.

Bahçeli’nin tepkisinin dayanağı seçime katılım oranının %64,87 gibi “düşük” bir oran olmasıydı. Halbuki Ersin Tatar’ın kazandığı seçimin birinci turuna katılım oranı %58,29, ikinci turuna katılım oranı %67,30 idi. Bu seçim de ikinci tura kalsaydı, büyük ihtimalle oranlar benzer şekilde artacaktı.

