20.1 C
İstanbul
Pazartesi, Eylül 22, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYEBakan yeşil ışık yaktı: Marketler pazar günleri kapanabilir!
TÜRKİYE

Bakan yeşil ışık yaktı: Marketler pazar günleri kapanabilir!

acikgazete
acikgazete

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde talebine dair sorulan soruya, ” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir.” yanıtını verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki taleplerden fahiş fiyat ve stokçuluğa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, düzenlemelerin yapılabilmesi için yasal zemine ve ilgili kuruluşların ortak teklifine ihtiyaç olduğunu belirtti.

“ORTAK TEKLİF GEREKLİ”
Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) pazar günleri marketlerin kapalı olması yönündeki talebini değerlendiren Bakan Bolat, bu tür bir düzenlemenin ancak ilgili meslek kuruluşlarının ortak teklifiyle mümkün olabileceğini belirtti. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı.

VALİLİKLER DE KARAR ALABİLİR
Bakan Bolat, düzenlemenin sadece ulusal düzeyde değil, yerel idareler tarafından da yapılabileceğine dikkat çekerek, “Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde valilikler tarafından da belirlenmesi mümkündür” dedi.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  CHP 22. Olağanüstü Kurultayı toplanıyor: Kayyuma ve 'butlan'a care mi?
Önceki haber
CHP yönetimi delegeden güvenoyu alamadı. Başkan ve kurulların seçimine geçildi
Sonraki haber
Erdoğan’dan Özgür Özel’e Trump görüşmesi cevabı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Özgür Özel : Erdoğan TRÇ yanıtında safa yatmış

TÜRKİYE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin TRÇ...

PARTİLİ DOSTUNUZDAN SELAM

KÖŞE YAZILARI
Değerli dostlarım, 13 Eylül Cumartesi günü, Aysel Başkan rozetimi...

Erdoğan ABD’deyken Türkiye’den ek vergi iptali

DÜNYA
Türkiye otomobil dâhil bazı ABD menşeli ürünlere uyguladığı ek...

Filistin’i tanımanın sorusu: Bu devleti kim yönetecek?

DÜNYA
Bu ayın başlarında Filistinli diplomat Husam Zomlot, Londra'daki düşünce...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE