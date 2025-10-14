19.5 C
TÜRKİYE

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile doğrudan siyasi temaslarda bulunmalıdır. Sadece bununla kalmamalıdır. Nusaybin sınır kapısını da açarak tarihsel bir adım atabilir” dedi.

DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin Meclis grup toplansında, “Son aylarda yine hem iktidar, hem muhalefet, hem de kimi medyada sıkça şu sözleri duyuyoruz. Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi 10 Mart mutabakatına uymuyormuş. Biz öyle bilmiyoruz ama onlar öyle diyor. Ama şimdi gerçek tabloyu birlikte konuşalım.” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“10 Mart mutabakatı Suriye’deki tarafların demokratik çözüm için attıkları önemli bir adımdır. Maddeleri de açık ve net bir şekilde ortadadır. 1. Ortak güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği söylenmişti. Adem’i merkeziyetçi sistemin oluşturulmasına işaret etmişti. Eşit temsil ve katılımı içeriyordu. Aynı zamanda başta Kürtler, Aleviler ve Dürziler için de anayasala güvenceler istiyordu. Peki, sizlere soruyorum. Kim 10 Mart mutabakatına uydu, kim uymadı? Kim gereğini yerine getirdi, kim getirmedi? Biraz akıl, biraz vicdan. Suriye geçiş hükümeti böyle bir mutabakat varken tek başına bir anayasa tasarısı açıkladı. İçinde Kürt yok, Alevi yok, Dürzi yok, Hristiyan yok, diğer halklar ve inançlar yok. Bir kabine belirledi maşallah hep kendisiyle birlikte geçmişte savaş içerisinde olan bir kabine. Yine farklılıklar yok. Geçici bir anayasa tasarısı açıkladı. Hiç kimsenin düşüncesini almadı. En sonunda da kendisinin seçtiği 6.000 delegeyle kendisinin seçtiği 6.000 delegeyle bir seçim yaptı. Şimdi bu mudur mutabakat? Bu mudur mutabakata uymak? Bu mudur mutabakata saygı göstermek? Biraz akıl, biraz vicdan. Ortadoğu’da açık söylüyorum. Siyaseti çözüm olarak gören tek yapı Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi’dir.

“GÖRÜŞMELERİN DEVAM ETMESİ VE SÜRMESİ ÖNEMLİDİR”
Mazlum Abdi’nin cuma günü yaptığı açıklama son derece önemlidir. SDG’nin askeri heyeti yakında Şam’a gidecek dedi ve Suriye Bakanlığı ile entegrasyon sürecini görüşecek dedi. Gitti mi? Gitti. Görüştü mü? Görüşüyor. Görüşecek mi? Görüşecekler. Henüz oradaki görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmiyoruz ama Sedeg kaynakları açıklamasında göre görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin Suriye’de temel haklarına kavuştukları bir zemine de yardımcı olur. Şimdi bu açıklama Kuzeydoğu Suriye’nin çözüm iradesini, yapıcı duruşunu bir kez de ortaya koymuştur. İşte bu sorumluluk dilidir. Suriye geçiş hükümeti Kürtlerin bu yapıcı ve pozitif tutumuna denk düşen bir pozisyonda olmalıdır. Şimdi sıra Şam’dadır. Yapıcı bu yapıcı adımlara bu bu yapıcı girişimlere artık Şam da yapıcı yanıtlar vermelidir.

“NUSAYBİN SINIR KAPISI AÇILSIN”
Ayrıca Türkiye Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile doğrudan siyasi temaslarda bulunmalıdır. Geçti Şam hükümeti ile görüşüyorlar. Bugün buradan bu talebimizi bir kez daha yeniliyoruz. Türkiye yönetimi siyasi olarak Kuzeydoğu Suriye özerk yapısıyla da görüşmelidir. Sadece bununla kalmamalıdır. Nusaybin sınır kapısını da açarak tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye’ye olan güveni de pekiştirir. Sadece Türkiye değil, komşu ülkeler ve bölgesel aktörler de Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi ile Şam arasında müzakerelerde yapıcı bir rol oynamalıdır. yapıcı bir rol oynamalarını bekliyoruz. Oradaki bu müzakereleri yürütenlere kolaylıklar diliyorum. Bu müzakereler sonuçta halkların ve inançların kazanacağı bir zemin oluşmasını da tekrar diliyorum. Değerli arkadaşlar, yine hepimizi yakinen ilgilendiren, mutfağımızı, cebimizi yakan ama gazımızı kısan, elektriğimizi kısan, ekonomi meselesi üzerinde de son olarak durup konuşmamı bitireceğim. Türkiye’de barış, Suriye’de demokrasi, Ortadoğu’da istikrar en çok kime yarar bilir misiniz? Türkiye ekonomisine yarar. Türkiye ekonomisinin bunlara ihtiyacı var.”

