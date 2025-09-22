Balıkesir Sındırgı beşik gibi

20.1 C
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam gerçekleşen depremlerden sonra bugün de saat 12.02’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 12.02’de meydana geldiği belirtilirken depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu belirtildi.

