Başsavcılık Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği gerekçesiyle yargılanan Ayşem Barım’ın tahliyesine yönelik karara itiraz etti.

“Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen Barım’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, yaklaşık 250 gündür cezaevinde olan Barım hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Mahkeme heyeti tahliye kararının; sağlık raporları, tanıkların dinlenmesi ve Barım’ın hapiste kaldığı sürenin değerlendirilmesi gerekçeleriyle alındığını açıkladı.

Barım tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi. Cezaevi çıkışında bekleyen magazin muhabirleri tarafından bir benzin istasyonuna ulaştırılan Barım, burada ailesine kavuştu.

Bugün ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı menajer Barım hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada, Başsavcılık itirazının rutin bir işlem olduğunu belirtti.

Dizi sektöründe tekelleşmeye neden olduğu suçlamasıyla hakkında “çalışma hürriyetinin ihlali” ve “şantaj” iddialarıyla soruşturma açılan Barım, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği suçlamasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alındıktan sonra 27 Ocak’ta aynı gerekçeyle tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanatçılar tanık olarak dinlenmişti

Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Zafer Algöz, Hümeyra Adak, Selma Ergeç, Ceyda Düvenci ve Dolunay Soysert’in de bulunduğu ünlü isimler dünkü duruşma için İstanbul Adliyesi’ne gelerek tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Sanatçılar, eylemlerin gerçekleştiği Gezi Parkı’na hiçbir talimat ya da organizasyon olmaksızın hür iradeleriyle gittiklerini ve Barım’ın apolitik bir insan olduğunu belirtti.

Barım’ı ihbar ettiği için dinlenen tanık Sedat Gün ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Mahkeme Başkanı, Gün’e “Emine Ayşe Barım’ı tanıyor musun?” diye sordu. Gün, Barım’ı sosyal medya ve televizyondan tanıdığını söyledi, “İhbar ettin mi?” sorusunu ise “Sosyal medyada gördüklerimi yazdım, içeriğini hatırlamıyorum” diye yanıtladı. Mahkeme Başkanı ardından ihbar mektubunu okudu. Gün bunun üzerine “Sosyal medyada gördüklerimi vatandaşlık görevimi yerine getirmek için topladım yazdım, kendim bir şey görmedim” dedi. DW