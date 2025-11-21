HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEBatılı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı savunma ambargoları sona mı eriyor?
TÜRKİYE

Batılı ülkelerin Türkiye’ye uyguladığı savunma ambargoları sona mı eriyor?

Açık Gazete
Açık Gazete
Güven Özalp / BBC TÜRKÇE – Uluslararası konjonktürün savunma ve güvenliği odağa yerleştirmesi, son dönemde bu alanlarda önemli hamleler yapan Türkiye’nin önemini giderek arttırdı.

Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde daha fazla rol üstlenme isteğini gizlemeyen Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor.

Türkiye açısından savunma alanında olumlu ilerleme kaydedilmesi için zemin eskiye oranla daha uygun olsa da engeller sıfırlanmış değil.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Türkiye’ye en katı kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında Almanya yer alıyordu.

Almanya, Türkiye’nin 2019’da Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında devreye soktuğu kısıtlamaları kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayacak şekilde tasarladı.

Deniz kuvvetlerine yönelik kısıtlamalar artık devrede değil.

Hava kuvvetleri alanında da Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunda sağlanan anlaşmayla önemli bir iyileşme yaşandı.

Altay tanklarının odakta olduğu kara kuvvetlerine ilişkin sorunlar ise henüz aşılamadı.

HABERİN DEVAMINI KAYNAĞINDAN OKUMAK İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ
https://www.bbc.com/turkce/articles/cx2y25ngyl1o

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Küresel emeklilik endeksinde Türkiye sondan dördüncü
Önceki haber
Özgür Özel: Yoksulluğu yönetmeye değil yok etmeye geliyoruz

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Özgür Özel: Yoksulluğu yönetmeye değil yok etmeye geliyoruz

TÜRKİYE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek,...

Kayyum Gürsel Tekin göreve devam edecek mi?

TÜRKİYE
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan...

Trump, Epstein belgelerinin yayımlanmasına onay verdi

DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre baskısının artması sonrası, Epstein...

Karanlık Bir Aynaya Bakmak: Epstein Dosyası ve Düzenin Görünmeyen Yüzü

KÖŞE YAZILARI
Bugünlerde Epstein dosyası yeniden gündemde. Trump’dan Putin’e uzanan bağlantılardan,...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.