Batılı ülkelerin Türkiye’ye uyguladığı savunma ambargoları sona mı eriyor?

Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinde daha fazla rol üstlenme isteğini gizlemeyen Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar yavaş yavaş kalkıyor.
Türkiye açısından savunma alanında olumlu ilerleme kaydedilmesi için zemin eskiye oranla daha uygun olsa da engeller sıfırlanmış değil.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Türkiye’ye en katı kısıtlamaları uygulayan ülkeler arasında Almanya yer alıyordu.
Almanya, Türkiye’nin 2019’da Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında devreye soktuğu kısıtlamaları kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayacak şekilde tasarladı.
Deniz kuvvetlerine yönelik kısıtlamalar artık devrede değil.
Hava kuvvetleri alanında da Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusunda sağlanan anlaşmayla önemli bir iyileşme yaşandı.
Altay tanklarının odakta olduğu kara kuvvetlerine ilişkin sorunlar ise henüz aşılamadı.
https://www.bbc.com/turkce/articles/cx2y25ngyl1o
