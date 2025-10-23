Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi yeniden yapılacak

Mahkeme kararıyla iptal edilen Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi 26 Ekim’de yenilenecek. Tutuklu Başkan Hasan Mutlu karara tepki gösterdi: “AKP belediyeyi işgal edene kadar seçim mi yapacağız?”

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi’nde iptal edilen başkanvekili seçiminin 26 Ekim Pazar günü yeniden yapılacağını duyurdu. Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.

Bayrampaşa Belediyesi’nde Başkan Hasan Mutlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimi, mahkeme kararıyla iptal edilmişti. 21 Eylül’de kura ile belirlenen seçim sonucunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili olmuştu. Ancak AKP’nin itirazı üzerine İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Valilik, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından yeni seçimin tarihini 26 Ekim 2025 olarak belirledi. Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Mutlu: AKP belediyeyi işgal edene kadar seçim mi yapacağız?

Tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Mutlu, “Ya AKP’ye katıl ya hapse katıl tehdidine boyun eğmediğim için 41 gündür Silivri Zindanı’ndayım. Kazandığımız seçimin iptal edilmesi vicdanlara sığmaz. AKP Bayrampaşa Belediyesi’ni işgal edene kadar seçim mi yapacağız?​” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 16 Eylül 2025’te tutuklanmış, ertesi gün görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi, 21 Eylül’de yeni başkanvekili seçimi yapmış; dört turda sonuç alınamayınca kura çekilmişti.

Kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmiş, ancak AKP’nin başvurusu üzerine mahkeme yürütmeyi durdurmuştu. Süreçte CHP’den üç meclis üyesinin istifa etmesiyle meclisteki denge de değişmiş, CHP’nin sandalye sayısı 18’e, AKP ve müttefiklerinin toplamı ise 19’a yükselmişti.

