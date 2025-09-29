İstanbul’un son nefesini de kesiyorlar! Belgrad Ormanındaki ağaçlara balta vuruldu!

İstanbul’un son ciğeri olarak belirtilen Belgrad Ormanı’nda ağaçlar “tabiat parkı”na yapılan tesisler nedeniyle kesildiği iddia edildi. Kuzey Ormanları Savunması konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belgrad Ormanı İstanbul’un son nefesidir” dedi.

İstanbul’un ciğerleri peş peşe ranta açılıyor. Hazırlanan imar planlarıyla kentin ormanlık alanları imara açılırken birçok noktada da yeşil alanlar tahrip edilmeye devam ediyor. Bunun son örneği de Belgrad Ormanında görüldü.

Kuzey Ormanları Savunması, sosyal medya platformu X’ten “Belgrad Ormanı yeni bir tahrip dalgası altında” başlığıyla yaptığı paylaşımda “tabiat parkı” olarak planlanmış alanların hızla tesise çevrildiğini ve bu kapsamda çok sayıda ağaç kesildiği görüldü.

“İSTANBUL’UN SON NEFESİ”

Kuzey Ormanları Savunması’nın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Belgrad Ormanı yeni bir tahrip dalgası altında! Ormanın “tabiat parkı” yapılmış olan alanlarını büyük bir hızla tesise çeviriyor, pek çok mevkiini de “seyreltme” vb. gerekçelerle odun üretimi için tahrip ediyorlar. Belgrad Ormanı İstanbul’un son nefesidir. Kemirmeye ve rant kapısına çevirmeye son verin!” denildi.

“BU İŞGALLERE NASIL İZİN VERİRSİNİZ?”

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne çağrı yapılan paylaşımda, “Belgrad Ormanı’nın Neşet Suyu mevkilerini getirdikleri hale bakın. Dünyanın başka bir ülkesinde olsa en üst düzeyde korunacak ormanı hızla AVM’ye çeviriyorlar. Yıldız Parkı’nda bile doğal yapıya zarar verilmezken bu işgallere nasıl izin verirsiniz @ogmistanbulobm Herkesi #BelgradOrmanınaDokunma demeye, son nefesini, can suyunu savunmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

