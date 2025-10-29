Benzine bir zam daha yolda: 85 kuruşluk artış bekleniyor

Brent petrol ve dövizdeki artış akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzine 85 kuruşluk zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Benzin grubunda 85 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

NTV’nin aktardığına göre, resmi tatil nedeniyle bugün fiyat değişikliği yapılmayacak, zammın yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İstanbul’da benzinin litresi Avrupa yakasında 52,34 TL, Anadolu yakasında 52,18 TL’den satılırken; motorin fiyatı sırasıyla 55,44 TL ve 55,31 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzinin litresi 53,17 TL iken İzmir’de ise 53,52 TL.

