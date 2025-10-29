HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEBenzine bir zam daha yolda: 85 kuruşluk artış bekleniyor
TÜRKİYE

Benzine bir zam daha yolda: 85 kuruşluk artış bekleniyor

Açık Gazete
Açık Gazete

Brent petrol ve dövizdeki artış akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzine 85 kuruşluk zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha etkiledi. Benzin grubunda 85 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

NTV’nin aktardığına göre, resmi tatil nedeniyle bugün fiyat değişikliği yapılmayacak, zammın yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İstanbul’da benzinin litresi Avrupa yakasında 52,34 TL, Anadolu yakasında 52,18 TL’den satılırken; motorin fiyatı sırasıyla 55,44 TL ve 55,31 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzinin litresi 53,17 TL iken İzmir’de ise 53,52 TL.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
İktidar anketçisinden inciler: Erdoğan’ı sevmeyen siyonist

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

İktidar anketçisinden inciler: Erdoğan’ı sevmeyen siyonist

TÜRKİYE
AKP'nin anketçisi olarak tanınan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, ABD’de...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Kutlu olsun!

TÜRKİYE
Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıldönümünü kutlu olsun! Cumhuriyet dört yıl...

152 hakeme bahis soruşturması: İsimleri açıklandı hangi maçları yönettiler?

TÜRKİYE
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları gerekçesiyle 152 hakemi...

Gmail Kullanıcılarına Acil Uyarı: 183 Milyon Şifre Açığa Çıktı — Sizinki de Risk Altında Olabilir

DÜNYA
Dijital dünyada e-posta hesabınız, hem kişisel hem de iş...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.