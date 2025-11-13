HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEBenzine bu cumartesi yine zam geliyor
TÜRKİYE

Benzine bu cumartesi yine zam geliyor

Açık Gazete
Açık Gazete
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış kapıda. Motorin 60 TL sınırını aşarken, benzin fiyatlarına Cumartesi gününden itibaren zam yapılması bekleniyor. İşte 13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum…
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik daha yolda. Döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin, benzin ve otogazda yeni bir zam fırtınası bekleniyor.
MOTORİN 60 TL’Yİ AŞMIŞTI
Son haftalarda art arda gelen zamların ardından motorinin litre fiyatı birçok şehirde 60 TL’nin üzerine çıkmıştı. Motorindeki sert yükseliş sürerken, gözler bu kez benzin fiyatlarına çevrilmiş durumda.
BENZİNE ZAM GELİYOR
Alınan bilgilere göre, benzin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Yeni zamla birlikte tabela fiyatlarının yeniden değişmesi bekleniyor.
13 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
  • Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
  • Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL
ANKARA
  • Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.64 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR
  • Benzin litre fiyatı: 54.94 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.98 TL
  • LPG litre fiyatı: 56.82 TL

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Sındırgı beşik gibi: Art arda dört deprem
Sonraki haber
Rumlar Türklere ve adanın geleceğine nasıl bakıyor?

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Irak’ta seçimler değişim getirmedi

DÜNYA
Irak'ta Salı günü yapılan seçimleri Başbakan Sudani liderliğindeki ittifakın...

Rumlar Türklere ve adanın geleceğine nasıl bakıyor?

DÜNYA
Emre Temel, Esra Yalçınalp, Azra Maryem Tosuner / BBC Türkçe...

Sındırgı beşik gibi: Art arda dört deprem

TÜRKİYE
Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. Dün sakin bir gün geçiren...

“Barış” ve “demokrasi”: Ekonomik ve sosyal kalkınmanın alt yapısı

KÖŞE YAZILARI
Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Türkiye ekonomisinin birçok yapısal problemi...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.