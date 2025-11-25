Japonya basınında yer alan habere göre, Türkiye’nin Beylikova’daki keşif bulgusunu doğrulamak için Avustralya’daki Uluslararası Cevher Rezervleri Komitesine başvuru yapıldı.

Beylikova’daki nadir toprak elementi rezervi için keşif başvurusu yapıldığı ortaya çıktı

Japonya’nın ekonomi gazetesi Nikkei Asia’ya konuşan yetkililer, Türkiye’nin Beylikova’daki keşif bulgusunu doğrulamak için Avustralya’daki Uluslararası Cevher Rezervleri Komitesine (JORC) başvurduğunu açıkladı.

Sözcü’den Ümit Karadağ’ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da doğru şartlar sağlanırsa yabancı bir ortakla çalışabileceklerini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin nadir toprak elementi üretimini artıracak uygun bir teknoloji sağlayıcısı bulmak için Çin, ABD, Avrupa, Kanada ve Avustralya ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Habere göre Eti Maden’in gelecek yıl endüstriyel tesisin proje tasarım aşamasına başlamayı ve 2027-2028 yıllarında ise tesisi açmayı planladığı aktarıldı.

