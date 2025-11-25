HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEBeylikova'daki nadir toprak elementi rezervi için keşif başvurusu yapıldığı ortaya çıktı
TÜRKİYE

Beylikova’daki nadir toprak elementi rezervi için keşif başvurusu yapıldığı ortaya çıktı

Açık Gazete
Açık Gazete

Japonya basınında yer alan habere göre, Türkiye’nin Beylikova’daki keşif bulgusunu doğrulamak için Avustralya’daki Uluslararası Cevher Rezervleri Komitesine başvuru yapıldı.

Beylikova’daki nadir toprak elementi rezervi için keşif başvurusu yapıldığı ortaya çıktı

Japonya’nın ekonomi gazetesi Nikkei Asia’ya konuşan yetkililer, Türkiye’nin Beylikova’daki keşif bulgusunu doğrulamak için Avustralya’daki Uluslararası Cevher Rezervleri Komitesine (JORC) başvurduğunu açıkladı.

Sözcü’den Ümit Karadağ’ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da doğru şartlar sağlanırsa yabancı bir ortakla çalışabileceklerini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin nadir toprak elementi üretimini artıracak uygun bir teknoloji sağlayıcısı bulmak için Çin, ABD, Avrupa, Kanada ve Avustralya ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Habere göre Eti Maden’in gelecek yıl endüstriyel tesisin proje tasarım aşamasına başlamayı ve 2027-2028 yıllarında ise tesisi açmayı planladığı aktarıldı.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Kadın Japonya Başbakanı’ndan Trumpvari açıklama

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Kadın Japonya Başbakanı’ndan Trumpvari açıklama

DÜNYA
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'a olası bir Çin müdahalesine...

Antalya’nın kırsal turizm potansiyeline madencilik yıkımı!

Yusuf Yavuz
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - Eko-turizm potansiyeli taşıyan...

ABD: Ukrayna-Rusya barışında ilerleme sağlandı

DÜNYA
Washington ve Kiev, Ukrayna barış planı konusunda ilerleme sağladı....

DEM Parti: CHP’nin İmralı’ya gitmesini çok önemsiyoruz

TÜRKİYE
Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'nin İmralı'da PKK...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.