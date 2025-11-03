Bilim dünyasını şaşırtan keşif: ”Ömür uzatan ilaç”

Bilim insanları, yaşlanmayı engellemek için yeni bir ilaç karışımı denedi. Sonuçlar araştırmacıları da şaşırttı.

Yaşlanma karşıtı tedaviler konusundaki yeni bir araştırmanın sonuçları, bilim dünyasında yankı buldu. Hayvanlar üzerinde test edilen “yeni bir ilaç kombinasyonunun” deneklerin yaşam süresini yüzde 73 oranında uzattığı görüldü.

ABD’nin Kaliforniya üniversitesi uzmanları yaşlanma mekanizmalarını hedef alan iki ilacı birleştirdi.

Doku onarımını desteklediği bilinen “oksitosin” ile hücre büyümesini, ölümünü düzenleyen “OT+A5i” adlı ilaç birlikte uygulandı.

Araştırmacılar, ilaç kombinasyonunun, zayıf ve yaşlı erkek farelerde yaşam süresini “yüzde 73” oranında uzattığını tespit etti.

Tedavi dişi deneklerin ömrünü uzatmasa da, doğurganlık oranlarını artırdı. İlaç kombinasyonunun yaşlanmanın getirdiği ve kan proteinlerinde görülen “biyolojik bozulmayı” da azalttığı tespit edildi.

Bilim insanları tedavinin ömrü uzatıcı etkisinin insanlar üzerinde test edilebileceğini vurguluyor. Ancak oksitosin fazlalığının erkeklerde prostat sorunlarına yol açtığı da biliniyor.

Dişi ve erkek denekler arasındaki etki farkının yaşlanma mekanizmaları konusunda cinsiyetler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yaşlanma karşıtı tedaviler konusunda cinsiyetlere özel yaklaşımla başarı oranının artırılabileceği ifade ediliyor.

