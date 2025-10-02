Bir yanda DEM Parti, diğer yanda Davutoğlu ve Babacan

TBMM’nin CHP’nin, EMEP ve TİP’in katılmadığı yeni yasama yılı açılışı tartışmalara sebep oldu. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve muhalefet milletvekillerinin samimi görüntüleri tartışma yarattı.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı meşruiyet tartışmalarına sahne olurken CHP, EMEP ve TİP açılış oturumuna katılmayarak Erdoğan’ı protesto etti. Oturum sonrasında verilen resepsiyonda çekilen fotoğraflar ise tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem DEM Parti yöneticileri hem de Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile verdiği “samimi” görüntüler tartışma yarattı. Görüntülere çok sayıda tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’in açılış oturumundaki konuşmasında “iç cephe” nitelemesini yinelemeden benzeri bir çağrı yaparak “hepimiz biriz, beraberiz” mesajı verdi; “Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışla hareket eden herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan kürsüden indikten sonra ilk olarak DEM Partililerin bulunduğu sıralarıa giderek parti yöneticileriyle tokalaştı. Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşarak salondan ayrıldı.

Fotoğraf: TCCB

Erdoğan’ın DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin elini sıkmaması dikkat çekti.

Açılış sonrası mini zirve

Erdoğan daha sonra Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Bulan’ın da dahil olduğu bir grupla görüşme yaptı. Yarım saat süren görüşmeye Dervişoğlu da katıldı.

Erdoğan, ellerini sıkmadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli daha sonra özürlerini iletti. Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis açılışına özel düzenlenecek resepsiyona da davet etti.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, siyasi parti liderleri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi Erdoğan protestosu sebebiyle resepsiyonda da yer almadı.

Yıllar sonra Davutoğlu ve Babacan, Erdoğan ile yan yana

Resepsiyon hemen başlamadan önce çekilen kareler ise tartışmalara sebep oldu. AKP’den ayrılıp parti kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Erdoğan ile tokalaştı. Davutoğlu ve Babacan, ayakta tokalaştıktan sonra Erdoğan’ın hemen yanına oturdular. Erdoğan’ın hemen soluna Davutoğlu oturdu.

Böylece yıllar sonra Davutoğlu ve Babacan, Erdoğan ile yan yana gelmiş oldu. İki partinin genel başkanı AKP’nin bayramlaşma listesinde yer almıyordu.

Sağına Bakırhan ve Hatimoğulları oturdu

Erdoğan’ın hemen sağına da DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları oturdu. Erdoğan burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmaması sebebiyle tekrar özür diledi. Erdoğan, “Kusura bakmayın, öyle bir hatamız oldu” dedi. Bahçeli’nin yanı sıra, Saadet Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP Genel Başka Genel Başkanları da Erdoğan’ın bulunduğu salona geçti. Genel Kurul’a katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise akşamki resepsiyona katılmadı. EVRENSEL