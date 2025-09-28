Boeing’i nasıl bilirsiniz?

Dünyanın en kanlı şirketi: Boeing

FARUK ESKİOĞLU / LONDRA – THY, ABD’li uçak üreticisi Boeing’e 75 adet B787 yolcu uçağı sipariş etti. 150 adet 787 Max için ise motor üreticisi firmalar ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu bildirimde bulundu:

“Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakereler devam etmektedir.”

BOİNG’İ NASIL BİLİRSİNİZ?

ABD’nin küresel kolu: Boeing

Boeing (The Boeing Company), dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri. Küresel bağlamda askeri ve sivil uçaklarını satmakta, leasing yöntemiyle kiralamakta, ayrıca uçak bakım ve yedek parça hizmetleri vermekte. 2015’teki yıllık toplam geliri 176 milyar dolar, toplam varlıkları 408 milyar dolar olarak açıklanan şirketin 2016’da küresel bağlamda çalışan sayısı 157 bin dolayındaydı. Boeing.com’da şirketin (birbiriyle savaşanlar da dahil) 150 ülkeye satış yaptığı, 65 ülkede operasyonu ve çalışanı olduğu bilgisine yer veriliyor.

– Kriz’deki Boeing’e destek

Etiyopya’da 2019’da 157 yolcu ve mürettabatın öldüğü Boeing 737 Max 8 modelinin kazası şirketi sarsmıştı. Hindistan ve Japonya’dan sonra 300 uçaklık siparişi olan Çin de Boeing’ten vazgeçmişti. Beklenmeyen korona salgını da şirketi zor durumda bıraktı. ABD, 2 trilyon dolar olarak açıkladığı salgın destek paketinin 17 milyar dolarını salgından etkilenen ulusal güvenlik şirketlerine ayıracağını duyurmuştu. Bu durum Boing’in ABD için ne kadar önemli olduğunu, ne olursa olsun “yangından ilk kurtarılacak” şirket olduğunu gösteriyor. Marketwatch.com’a göre adını saklı tutan Boeing, bu destekten aslan payını (krizden en çok canı yanan şirket olarak) aldı (1).

– Kanla beslenen bir şirket: Boeing

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne (SIPRI) göre; en yüksek cirolu 100 silah satıcı şirket arasında ABD ve Avrupa’dan 70 şirket yer alırken bu şirketlerin toplam cirosu 2017’ye göre yüzde 5,2 artarak 348 milyar dolara yükseldi. İlk beşte yer alan ABD merkezli şirketler; Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics toplam 148 milyar dolarlık ciro yaptı. İlk yüzde yer alan ABD’li şirketlerin toplam cirosu ise yüzde 7,2’lik artışla 246 milyar dolara yükseldi.

– Türkiye ve Boeing

Boeing’in Türkiye ile ilişkisi ise havacılıkta (ticari ve savunma alanında) 70 yıl öncesine uzanıyor. Türkiye operasyonlarını Ankara ve İstanbul’da yürüten şirketin (Türkiye’deki kazancına kıyasla devede kulak niteliğinde sayılan) yıllık 180 milyon dolar yatırımı bulunuyor ve ticari bağından dolayı 5 bin işçilik istihdamı etkiliyor. 2017’de National Aerospace Initiative’de (NAI) Türkiye ile stratejik ortaklık yapan şirket İstanbul’da 2018’de Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’ni açtı.

Boeing’in Türkiye’deki sivil hava taşımacılığındaki B (Boeing)-700’lü uçak sayısı ise geçen yıl 345’ti, ayrıca THY ve Sun Express’in 112 (737 MAX, 787, 777F) uçak siparişi daha bulunuyor (Bu uçakların yarıdan azı THY’in varlığı, kalanı ise kiralık.) Türkiye’ye 11 adet CH-47F Chinooks, 4 adet AEW&C Peace Eagles, 49 adet F-4 Phantom ve 7 adet KC-135 tankerleri satan şirketin, THY Uçuş Eğitim Merkezi, THY Uçuş Akademisi ve “Turkish Technic” ortaklıklarıyla havacılık sertifikasyonunda da ciddi bir servis geliri bulunuyor (2).

Boeing’in Türkiye’ye sattığı F-4 Phantom savaş uçağının tanesi tam 2.4 milyar dolar dolayında. Türkiye’nin 2020’de bütçeden sağlığa ayırdığı rakam sadece 32 milyar dolar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 bütçesinin 4.5 milyar dolar olduğu düşünülürse Türkiye Boeing için ciddi bir pazar sayılabilir. Boeing bu büyük pazara rağmen Türkiye’nin 2004’te satın aldığı 4 AWACS uçağını, Türkiye-İsrail gerginliği nedeniyle 2008 yerine 2015’te teslim etmişti (3). Türkiye ise bu süreçte satıştan vageçmemiş, ABD başkanı ve şirkete kulis yaparak siparişini almaya çalışmıştı.

Silah satın alımı, iktidarlar için “koltuk” teminatı

Dünya devletleri salgın başlangıcında 2019’da silahlanmaya yaklaşık 2 trilyon dolar harcadı. SIPRI’nin raporunda; 2019’da dünyada en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında Türkiye İsrail’in ardından 16’ncı oldu. Türkiye’nin askeri harcamaları, 2010-2019 yılları arasındaki on yıllık süreçte yüzde 86 artarak 20,4 milyar dolara ulaştı. (4)

Türkiye’deki iktidarlar diğer hükümetler gibi sivil ve askeri havacılık harcamasında çeşitliliğe gidiyor. Günümüzde THY filosonda Boeing’lerin (B kodlu) uçaklarının yanı sıra 176 adet de Airbus (A kodlu) uçağı bulunuyor. 1970’de kurulan Airbus, Avrupa merkezli (2019 itibarıyla) dünyanın en büyük uçak üreticisi ve en çok uçak siparişi alan şirket konumuna geldi, rakibi Boeing gibi ticari uçaklar, silah ve helikopterlerler satıyor. Kurumsal merkezi Hollanda’da bulunan şirketin hisseleri Fransa, Almanya ve İspanya’da işlem görüyor.

Türkiye’nin silah aldığı bir diğer şirket ise dünyanın 6’ncı büyüğü sayılan Birleşik Krallık’tan BAE Systems. SIPRI’ya göre; 2012’de dünya birinciliğinde Boing’in halef-salefi olan BAE Systems’in 2018 geliri yüzde 5.2 düşerek 21.2 milyar dolar oldu (5).

Türkiye ve benzeri ülkelerin sağ iktidarları bu tür çokuluslu şirketlerle her zaman balayı yaşamaları gerektiğini Şili deneyiminde öğrendiler. 11 Eylül 1973’de kamulaştırmadan yana sosyalist Allende’yi indirip yerine faşist Pinochet’i getiren darbe aslında küresel bir gözdağı yerine de geçti. Darbenin arkasında Şili’deki toplam 1 milyar dolar yatırımını kurtarmaya çalışan ABD ve bu rakamın 200 milyon dolarlına sahip olan ABD şirketi ITT yer almıştı.

Boeing gibi kan ve entrikayla beslenen bir diğer şirket BAE Systems’in adı da pek çok yolsuzluk, usülsüzlük, yalan beyan ve Suudi prenslere rüşvet iddialarına karışmış ve dev şirket, ABD’ye ceza ödemek zorunda da kalmıştı. BAE Systems’in Londra’ya gelen Suudi prenslere rüşvet ve kadın hediye etmesi ulusal basına yansıyınca savcılık dava açmış, dönemin başbakanı Tony Blair de “ulusal çıkarlara aykırı” gerekçesiyle bu davayı kapattırmıştı… İşin ilginç yanı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara’ya giden dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May, uygulanan OHAL’e karşı iki kelam etmesi beklenirken “15 Temmuz’da demokrasinize sahip çıktınız, büyük mücadele gösterdiniz” demekle yetinmiş ve Ankara’nın BAE Systems ile 125 milyon dolarlık askeri anlaşma imzalanmasına tanık olmuştu (6).

SONUÇ

THY, Boeing ve Airbus’a 2010-2017 (Eylül) arasında toplam 5 milyar 284 milyon 620 bin dolar borç ödedi (7) ve aynı dönemde 331 milyon yolcu taşıdı (8). Bunun anlamı THY’nin bu dönemdeki her yolcusu bilet ücretinin ilk 15.5 dolarını Boeing ve Airbus’a olan (satış sonrası hizmet ödemesi hariç) borç olarak ödemiş oldu.

Boeing’in; şişeden emperyalizmin sözcüsü olarak çıkan cin olduğu düşünülebilir. Kanla beslenen ABD’nin gözde şirketi, küresel bağlamda diktatörlerin ömürlerini uzatmayı da sürdürüyor.

