Bugünden itibaren 3 günlük fırtınaya hazır olun

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıklar hızla düşerken birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ocak ve 1 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün 19 il için sarı kodlu, yarın ise 2 il için turuncu, 13 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. İstanbul için de AKOM’dan fırtına, kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı geldi.

MGM’nin değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye’de ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgarın ise Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

YARIN İÇİN TURUNCU ALARM

Meteoroloji, 1 Şubat için İzmir ve Aydın’da turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Antalya, Burdur, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla, İzmir ve Aydın’da ise sarı kodlu fırtına uyarısı bulunuyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı beklenmediğini belirterek, “Kar İstanbul’un kapısına kadar geliyor ancak içeri girmiyor. Tekirdağ’a kadar ulaşabilir, Edirne ve Kırklareli’nde kuvvetli kar yağışı görülebilir” dedi.

İSTANBUL İÇİN UYARI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer fırtına beklendiğini duyurdu. Pazartesi itibarıyla sıcaklıkların 5 derecenin altına düşmesi beklenirken, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de karla karışık yağmur ve kar görülebileceği bildirildi.

