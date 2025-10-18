Cengiz’in Eskişehir’deki siyanürlü altın madenine onay

İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz’in Eskişehir’de Tepebaşı ve Mihalgazi’yi etkileyecek altın madeni projesi için ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. Siyanürlü altın madeni projesi için 57 bin ağaç kesilecek.

Cengiz Karagöz – Halktv.com.tr – Eskişehir’de AKP’ye yakın iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.’nin hayata geçirmek istediği altın madeni projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi.

Bakanlık, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerini kapsayan “Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi” için hazırlanan tanıtım dosyasını inceleyerek, 26 Ağustos’ta ÇED raporunu kamuoyuna açıklamıştı.cengiz-eskisehir3.jpeg

509 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALANDA FAALİYET YÜRÜTECEK

Karar kapsamında 509,67 hektarlık alanın 361,71 hektarında madencilik faaliyetleri yürütülecek. Bu alanın büyüklüğünün yaklaşık 509 futbol sahasına denk geldiği belirtiliyor. Ayrıca projede 112 hektarlık bir yığın liçi sahası kurulacak ve çıkarılan cevher, siyanürle yıkandıktan sonra solüsyon havuzlarına gönderilecek.cengiz-eskisehir.jpeg

57 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Şirketin bu proje kapsamında 4 milyar 500 milyon TL harcayacağı belirtildi. ÇED alanında bulunan 105 bin 914 ağaçtan 57 bin 534’ü kesilecek.cengiz-eskisehir2.jpeg

ATATÜRK BROŞÜRÜ DAĞITMIŞTI!

Tarım arazileri ve su kaynaklarının zarar göreceği gerekçesiyle projeye tepkiler devam ederken, şirket halkı ikna etmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı ve “Altın Madenciliği Milli Mücadeledir” başlıklı broşürler bastırmıştı.

ÇED DOSYASI İPTAL EDİLMİŞ, İKİ AY İÇİNDE YENİDEN BAŞVURU YAPMIŞTI

Eskişehir halkının itirazları üzerine ilk yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında madenin ÇED dosyası iptal edilmiş, eksiklerin giderilmesi için şirkete iade edilmişti. Şirket ise iki ay içinde raporu yenileyerek tekrar başvuruda bulunmuştu.

