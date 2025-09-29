16.2 C
TÜRKİYE

Çevre sorunları belgesel festivali BİFED, 8-12 Ekim'de

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 8-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleştirilecek. Festivalin yarışma bölümünde yer alacak olan film konularınının çevre sorunlarından almış olma şartı koşulmuştu.

Festivalin amacı, “Ekoloji (doğa, toplum, kültür) üzerine seçkin filmleri dünyanın dört bir yanından Bozcaada’ya getirmek, sanat ve ekoloji alanlarını birleştirmek ve finalistler arasındaki en iyi belgeselleri ödüllendirmek” olarak açıklandı.

Festival bölümleri ve ödüller şöyle:

  • Uluslararası Belgesel Yarışması
  • Fethi Kayaalp Büyük Ödülü (1500 Euro)
  • Madame Melpo Ödülü (1250 Euro)
  • İdil Schneider-Bulut Müzik & Ses Ödülü (1000 Euro)
  • Uluslararası Öğrenci Ödülü
  • Naci Güçhan Öğrenci Ödülü (1000 Euro)
  • Panorama film gösterimleri (Tematik olarak yarışma amacı olmaksızın düzenlenen gösterimler)

Festival ile ayrıntılı bilgi şu e-posta adreslerinden alınabilecek:

