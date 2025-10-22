CHP Arnavutköy’de millet iradesine sahip çıktı

CHP, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine bu akşam İstanbul Arnavutköy’de devam ediyor.

CHP’nin “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 63’üncüsü bu akşam İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşiyor.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek miting öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu buluşmada Kanal İstanbul projesine ilişkin önemli bir skandalı kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

On binlerce kişi, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nı tıklım tıklım doldurarak Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu ve diğer belediye başkanları için sloganlar attı.

Özgür Özel: “Dünyada ilk kez bir hükümet baraj yıkmış olacak”

İmamoğlu’nun mektubunun okunmasının ardından Arnavutköy buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam etti: “İktidar alacağını alıyor, sonra Arnavutköy’e sırtını dönüyor. Arnavutköy’e kreş istendi Ekrem Başkan yaptı. Sosyal yardımları 5 katına çıkardı. İstanbul’da deprem riski var. Bunun için çalışmak lazım ama en çalışkanımız Silivri’de. Kanal İstanbul’u kimse istemiyor ama Erdoğan istiyor. Neden çünkü buraları Arap şeyhlerine çoktan pazarlamışlar. Şimdi taahhütlerini yerine getirmeye, emirlere o kanal manzarasını yapmak istiyorlar. Dünyada ilk kez bir hükümet baraj yıkmış olacak. Şimdi diyorlar ki biz sosyal konut yapıyoruz. Emlak konutun yaptığı bütün konutlar lüks. 5 milyondan satılıyor. Vatandaş 20 yıl hiç para harcamayıp biriktirse ancak alabiliyor o daireleri.

“Belediyeye soruşturma açıyor musun?”

Kanal İstanbul’un su havzalarına ne yaptığını bildiği için Şafak Başa o projeleri mühürlemişti. Şimdi Kanal İstanbul’a ilişememesi için ev hapsinde tutuluyor. 10 ay uğraşıp da iddianame diye süklüm püklüm bir şey yazan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Biz mitingi bitirmeden soruşturma açıyorsun ya, sabahın köründe milletin haysiyetine dokunduran uzun basın bültenleri yapıyorsun ya bu dört rezalet için ne yapacaksın göreceğiz.

İstanbul’daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar. AKP’li Bağcılar Belediyesi asfaltın ton maliyeti 3 bin 553 TL. CHP’li Maltepe Belediyesi 2 bin 716 TL. CHP’li Tuzla Belediyesi 2 bin 630 TL. AKP’li Arnavutköy Belediyesi 6 bin 501 TL. Şartnameye baktık asfalt aynı. Buraya konulan asfaltın içine altın tozu karışmamış. İhaleye daha düşük fiyat veren kişiyi yıldırıyorlar. En düşük teklifi veren devre dışı kalıyor. Şimdi Akın Gürlek, bütün belgeler ekap’ta kayıtlı. İhaleyi alıp çekilmek zorunda kalan Koloni inşaatı çağırıyor musun? 6 bin 500 lira asfalt alan belediyeye soruşturma açıyor musun?

“Yasa dışı imza atmayan memurlar sürülmüş”

Özel, CHP’li belediyelerine kara çalındığını belirterek, “Şimdi göreceğiz ak koyun mu, kara koyun mu?” dedi. Özel şu ifadelerle devam etti:

“Hadımköy, Yeşilbayır. Yaz Akın yaz parsel numarası veriyoruz. 10835 parsel. Buraya kaçak şekilde 300 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş, mahkeme ‘Yıkın’ demiş. Bunu dediğinde Ekim 2024’müş. GOP Savcılığı, Haziran’da ‘Kaçak yapıyı yıktınız mı?’ diye. Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, ‘İmar kirliliğine neden olan yapı kaldırılmıştır’ diye yanıt vermiş. Yalan yazı yazılmıştır. Yargılamaya müdahale vardır, savcılığa yalan beyan vardır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan belediye başkan yardımcısı Davut Paralı’yı sabah evinden alıyor musun, Tayyip korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Göreceğiz bakalım.”

Özel, üçüncü iddiasını gittikçe şiddetleniyor diyerek anlatmaya başladı. Özel, “Başkan Mustafa Candaroğlu, Meclis üyesi Ercan Döner Kanal İstanbul manzaralı arsa almışlar. Demişler ki ‘Reis helikopterle geziyor. Kuponları söylüyor. Oğlum Ercan bir arsa da biz kapalım.’ Gitmişler, oraya belediyeden villa ruhsatını da almışlar. Bodrum katını çıkarken şeytan dürtmüş bunları. Bunlar, gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler. Memura gitmişler. Hani memur Teoman vardı ya, onun gibi. Memur Serdar ile memur Fatih’e imza atın demişler. Onlar da bu imza adamı yakar deyip imza atmamışlar. Aylarca direnmişler. Memurları sürmüşler. Yerine memur getirmişler ve imzaları almışlar. Villa orada duruyor. Yarın sabah 6.30’da Mustafa Candaroğlu ve Ercan Döner’i evinden alıyor musun? Hadi bakalım. Bunlar meydanı boş sanıyor. Bize dünyayı dar ettiler, onların peşini bırakırım sanıyorlar.”

“Toplam değer 435 milyon, kamu zararı 185 milyon”

Özel, son olarak şunları açıkladı:

“Hadımköy Sanayi Sitesi, belde belediyesi döneminde Kelebek Matbaa diye 8 bin metrekarelik arsaya bir inşa yapmışlar. Belde belediyeler kapatılınca Arnavutköy’e kalmış. Arnavutköy bu yeri ve matbaayı satmış. 251 milyona AKP İl Yönetici Burak Aydın’a. Arazinin değeri 215 milyon, yapının değeri 220 milyon. Toplam değer 435 milyon. Kamu zararı 185 milyon. Yeri belli, yurdu belli, kamu zararı burada. Şimdi soruyorum Akın’a, AKP İl Yönetici Burak Aydın’ı, Başkan Mustafa Candaroğlu’nu ve ekibi gidip evden alıyor musun, yoksa korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Akın Efendi, Tayyip Beyefendi, iddianame öyle alalım çocukları, at imzayı deyip, ‘Duydum’ ile olmaz. Somut, açık ve net. Haftaya çarşamba otobüsün üstünden bakacağız bakalım. Akın Gürlek gerekli soruşturmayı başlattı mı?”

İmamoğlu’dan mektup: Cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz

İmamoğlu’nun 213 gündür tutulduğu Silivri’den, 63’ncü eylem durağı olan Arnavutköy’e gönderdiği mektup, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu. Çelik, daha önceki buluşmalarda olduğu gibi, konuşma yapacağı otobüsün üzerine “İmamoğlu’na özgürlük” yazılı bir döviz taşıyarak çıktı.

Çelik aracılığıyla kamuoyuna seslenen İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sizler, 19 Mart’tan bu yana büyük bir inançla meydanlardasınız. Milletin iradesini yok sayanlara karşı, vatandaş olarak hakkınızı savunuyorsunuz. Herkes için ve her yerde adalet yerini bulsun, demokrasinin gereği yerine getirilsin diye, yılmadan mücadele ediyorsunuz. Her türlü zulme, baskıya, tehdide inat, bir adım bile geri atmıyorsunuz. Tutunacak hiçbir dalı kalmamış, millete krizden, yoksulluk ve umutsuzluktan başka bir şey veremez hale gelmiş bir iktidara, doğru yolu gösteriyorsunuz. Koltuğunu kaybetmemek için itibarını kaybedenlere, cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz. Şanlı bir mücadelenin cesur neferleri olarak, çok güçlü bir irade sergiliyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun.”

“Yargısız infaz peşindeler”

“Sevgili hemşerilerim; demokrasi tarihimizin en kirli, en ağır maliyetli siyasi operasyonuyla karşı karşıyayız. Yargı ve kayyumlar eliyle siyaseti şekillendirmeye, milli iradeyi baskı altına almaya çalışanlar, Atatürk’ün emaneti, canımızdan aziz Cumhuriyetimizi, göstermelik seçimlerle yönetilen bir ülke haline getirmek istiyorlar. Bu anlayış yüzünden, benim vatandaşım her sabah daha yoksul, daha güvencesiz, daha belirsiz bir hayata uyanıyor. Siyasi hesaplarına engel olarak gördükleri herkese, her kesime zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Bana ve tutuklu arkadaşlarıma karşı taammüden bir hukuk cinayeti işlenmektedir. Tutuksuz yargılanmam gereken, bir mahkeme salonunda bile bana tecrit uygulamaya kalkıyorlar. Mahkeme salonunda avukatlarımın, basının ve ailemin bulunmasına bile tahammül edemiyorlar. Adil yargılanma, savunma hakkı gibi hukuki ilke ve değerlerle hareket etmiyorlar. İlk günden bu yana, yargısız infaz peşindeler. Çünkü ne hukuk onların yanında ne milletin”

“Çözüm üretmek için gün sayıyorum”

“Ben, ‘Duruşmalar canlı yayınlansın, milletimin gözü önünde yargılanmak istiyorum’ diyorum, onlar, benim mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümü bile milletten kaçırmaya çalışıyor. Kimin, neden korktuğunu görün. Milletten korkanlar, milletten kaçanlar saraylarında, makam odalarında mahpusturlar. Ben ise milletime güveniyorum, kendimi her zaman milletin vicdanına emanet ediyorum. Onun için, benim Silivri’deki hücrem, içimdeki millet ve memleket sevgisi kadar büyüktür, uçsuz bucaksızdır. Onlar, millete hesap verme korkusuyla gün sayıyor, ben ise İstanbul’un ve ülkemin her yerinde alnı ak, başı dik yürümek, milletimle hemhal olmak için gün sayıyorum. Yeniden hizmet etmek, icraat yapmak, çözüm üretmek için gün sayıyorum.”

