CHP: İddianameye yanıta sansür, korkunun açık itirafı

İBB soruşturması iddianamesinde yer alan iddialara yanıt veren sosyal medya hesabının millî güvenlik ve kamu düzeni koruma iddiası ile sansürlendiği ortaya çıktı. CHP’den de ilk tepki geldi.

İBB soruşturması iddianamesindeki iddialara yanıt veren “İstanbul İddianamesi” adlı X hesabına erişim engeli getirildi. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulan hesap, iddianamedeki suçlamalara madde madde yanıt veriyordu.

MİLLİ GÜVENLİĞİ KORUMAK İÇİNMİŞ!

Hesap, kısa sürede erişime kapatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul İddianamesi isimli sosyal medya hesabının millî güvenlik ve kamu düzeni koruma iddiası ile sansürlendiğini açıkladı.

Engelleme kararından bir gün önce, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun kişisel X hesabı da Türkiye’de erişime kapatılmıştı. 237 gündür cezaevinde tutulan İmamoğlu, paylaşımlarını daha sonra Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden sürdürdü. Ancak bu hesap da iki kez engellendi.

İddianamedeki iddialara tek tek yanıt veren hesaba ‘jet sansüre’ CHP’den ilk tepki geldi.

“O PAÇAVRAYA GÜVENEMİYORSUNUZ”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, engellemeye sert tepki gösterdi:

“İddianamenizin bir hukuk metni değil, baştan sona siyasi bir paçavra olduğunu en iyi siz bildiğiniz için, bunu anlatan sosyal medya hesabımızı jet hızıyla kararttınız.

Biz arkadaşlarımıza öyle güveniyoruz ki “TRT duruşmaları canlı yayınlasın” diyoruz.

Siz ise 8 savcının elinden çıkmış o paçavranıza bile güvenemiyorsunuz.”

“BU KORKU TELAŞ NEDEN?”

Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç da paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

““İddianame çıkınca ne yapacaksınız?” diyorlardı. İddianame çıktı; yazılan her şeye tek tek cevap verdiğimiz X hesabını bile kapattılar.

Savcılık dosyasına güveniyordu, bülbüller de savcılığa…

Bu korku, bu telaş neden?”

“AÇIK İTİRAF”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhannettin Bulut da erişim engelini şu sözlerle eleştirdi:

“İBB iddianamesindeki çelişkileri, hukuksuzlukları ve manipülasyonları belgeleriyle ortaya koyan “İstanbul İddianamesi” X hesabı ve internet sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeni bahanesiyle sansürlendi.

Hukukun değil siyasetin kalemiyle yazılan iddianamelerine güvenmeyenler, gerçeklerden öylesine rahatsız oldular ki; susturmak için sansüre sarıldılar.

Gerçekleri açığa çıkaran bir platformu “millî güvenlik tehdidi” ilan etmek, hukuksuzluğun ve korkunun açık itirafıdır.”

“BİRİLERİ MİLLETİN YÜZÜNE BAKAMAYACAK”

CHP PM Üyesi Bahadır Erdem de şunları ifade etti:

“Dün telaşa düştüklerini söylemiştim.

Bugün apar topar İBB iddianamesindeki iddiaları açıklamak için oluşturulan “İstanbul İddianamesi” X hesabına erişim engeli getirdiler.

Biz duruşmalar TRT’de yayınlansın, millet her şeyi görsün dedikçe, onlar 4 bin sayfalık “mış,muş” iddianamelerini nasıl gizleyeceklerini, milletten saklayacaklarını düşünüyorlar.

Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak ve o zaman iftira eden birileri milletin yüzüne bakamayacak."

