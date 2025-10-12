CHP, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini ilk kez yurt dışında düzenledi.

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da dahil olmak üzere, bazı önemli AB kurumlarının merkezlerinin yer aldığı Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen miting bu buluşmaların 61’incisi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jean Rey Meydanı’na gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek “Darbeyi kendi yapınca bunu dünyaya anlatmayın diyor. Vallahi de anlatacağım, billahi de anlatacağım, bir adım geri durmayacağım” dedi.

19 Mart süreci altıncı ayında: Ekrem İmamoğlu’nun siyasi konumu nasıl değişti?

19 Mart itibarıyla yaşananları bir darbe olarak nitelendirmeyi sürdüren Özel, “Erdoğan’la al-ver ilişkisinde oldukları için susanlar var. Birtakım çıkar hesaplarıyla Türkiye’nin karşısındaki planlara sus pus olanları da kaydediyoruz. Türkiye’deki darbeye susanları not ediyoruz” dedi.

‘Mansur Yavaş yalnız değildir’

Özel, “İmamoğlu’na, Demirtaş’a, Yüksekdağ’a sahip çıkmak için buraya geldik” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatmak için izin istemesine de değinen Özel, “‘Birinden kurtuldum sıra ötekine gelsin’ diye Mansur Başkanı hedefine almaya çalışanlara ‘Aklınızı başınıza alın, Mansur Yavaş yalnız değildir’ demeye geldik” dedi.

İktidar olmaları halinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik sözü veren Özel, Avrupa’daki Türk gençlerden siyasetten uzak durmamalarını istedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslenen Özel, iktidar vaatlerinden biri olarak da Türkiye’ye gelen gurbetçiler için sağlığa ücretsiz erişim sözü verdi.

CHP’nin 12 Ekim’deki Brüksel mitingine katılan kişiler CHP bayrakları tutuyorKAYNAK,CHP

Fotoğraf altı yazısı,Jean Rey Meydanı’na gerçekleştirilen mitinge çok sayıda kişi katıldı

23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu da Brüksel mitinginde okunmak üzere bir mektup kaleme aldı.

Mektubunda “Adaletin coğrafyası daraldığında despotun zulmü genişler. Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olsa da mücadelem bitmedi” diyen İmamoğlu, bu mücadelenin bir onur mücadelesi olduğunu söyledi.

İmamoğlu tek taleplerinin adil bir yargılama olduğunu ifade etti.

Brüksel mitinginde Roma, Amsterdam, Budapeşte, Selanik, Timişora ve Köln belediye başkanlarının dayanışma mesajları okundu.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da buluşmaya video mesajla katıldı. Close mesajında “Seninleyiz Ekrem” dedi.

Mitinge Avrupalı sosyalist ve yeşiller partilerinden de katılım oldu.

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Vula Tsetsi, mitingde yaptığı konuşmada “Demokrasiniz için büyük bedeller ödemiş herkesi ve belediye başkanınızı korumak için birlikte durmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kendilerini “CHP dostları” olarak tanımlayan Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ise “Çünkü onlar yasaların üstünlüğü ve demokrasi için en önemli sembole sahipler. O sembol şu anda hapishanede” diye konuştu. BBC TÜRKÇE

Bu habere emoji ile tepki ver