CHP Kurultayı: Özgür Özel yeniden genel başkan

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan seçimde Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak iki yıl içinde üçüncü kez genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara’da, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. TSİ 10.00’da toplanan Kurultay, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP’nin İstanbul il yönetiminin ve 2023 yılında yapılan 38’inci Olağan Kurultay’da seçilen kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırmalarının ardından 662 kurultay delegesinin imzasıyla yapılan başvuru üzerine yapıldı.

“Delegelerimizin CHP’nin dizayn edilmesine yanıtı”

Kurultayda Özgür Özel’in tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçiminde Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

917 oy kullanılan oylamanın sonuçlarını açıklayan Divan Başkanı Murat Emir, Özel’in yeniden başkan seçilmesini “tehditlere karşı özgürlük, vesayete karşı demokrasi ve delegelerimizin CHP’nin dizayn edilmesine karşı verdiği en net, en açık, en kararlı cevap” olarak nitelendirdi. Emir, “Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde güçlü bir iktidar yürüyüşünü başlatacağız, durmayacağız, yorulmayacağız. Gazi’nin partisini tekrar iktidar yapana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Siz önümüzde yürüyün, yanınızda gençler, kadınlar, işçiler, asgari ücretliler, emekliler olacak. Tüm halkımızla birlikte bu yürüyüşü başaracağızı. Eninde sonunda bu karanlığa son vereceğiz” diye konuştu.

Özel: CHP’ye saldırma nedenleri iktidardan gitme ihtimalleri

Kurultayda konuşan Özel, bugün Türkiye’nin yeni bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Mevcut iktidarın seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için partisine saldırdığını savunan Özel, “Onların husumeti esasında CHP’ye değil, iktidardan gitme ihtimalinedir. Bu yüzden bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin arkasında duran, Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek olan demokratların tamamı kendi varlık sebeplerine sahip çıkmaktadırlar. Bu varlık sebebi bir siyasi parti değil, sandık ve iktidarın sandıkla değişebiliyor olmasıdır. Yargı eliyle öyle kirli bir yol açtılar ki Türkiye’de, demokrasiye düşman bu darbeci anlayış öyle bir canavar ki bugün CHP’yi yutmak istiyor, yarın önünde kim varsa onu yutacak. İktidara yakın olmayan siyasetçiyi, gazeteciyi, sanatçıyı, iş insanını, sendikacıyı, meslek örgütünü yutacak” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na katılan delegeler ve sahnedeki divanCHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na katılan delegeler ve sahnedeki divan

CHP Kurultayı’na katılan 917 delegeden 835’inin oyu geçerli sayıldıFotoğraf: DHA

Salonu dolduran CHP’lilere verdikleri destek için teşekkür eden Özel, “güvensizlik oyu kullanarak seçimin önünü açma” çağrısında bulundu. Özel, “Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben dahil, bütün Parti Meclisi üyelerimiz dahil, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim. Vereceğiniz güvensizlik oyu, sarayın adalet üzerindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti’nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum” diye konuştu.

İmamoğlu: Zalimin zulmü varsa, mazlumun da haysiyeti var

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na gönderdiği mesajda, “Adalet duygusunu yitirmiş, son sözü milletin söylemesine tahammül edemeyen, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti olmayan bu iktidar bir avuç insan dışında kelimenin tam anlamıyla herkese zulmediyor. Yol açtığı yoksulluk ve işsizlikle zulmediyor, yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliklerle zulmediyor. Ama zalimin zulmü varsa, mazlumun da haysiyeti var, yüreği var, aklı var, umudu var. Aşık Mahzuni Şerif’in dediği gibi, zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin, “Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada” dedi.

Önder Sav: 102 yaşına gelmiş bir parti ile uğraşmak o kadar kolay değil

Gazetecilere açıklamalarda bulunan, CHP’nin eski genel sekreterlerinden Önder Sav da, “Bugün 102 yaşına gelmiş bir parti ile uğraşmak o kadar kolay değil, hiçbir babayiğitin de harcı değildir. Hiçbir yargı kararı, hiçbir siyasi karar bizim yürüyüşümüzü durduramaz. Genç, dinamik, yetenekli bir genel başkan ve onların çalışma arkadaşlarıyla CHP, hedefine doğru emin adımlarla gidiyor. Daha dün açıklanan anketlerde CHP’nin yüzde 41’i bulduğu görülüyor. Bu demektir ki bu yaşadığımız süreçler, partinin içini karıştırmaya çalışanlar, parti içinden iş birlikçileri bularak dava açtıranlar emellerine ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.