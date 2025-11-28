CHP’de kurultay maratonu başladı: “Esas mesele iktidar olmak”

CHP’nin kurultay maratonu, Ankara Arena’da başladı. Salona, “Şimdi İktidar Zamanı” ve 81 ilden kadınların elleriyle işlenen “Önce Adalet” afişi asıldı. Kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP lideri Özel, “Esas meselemiz her şeyden kurtulmak için iktidar olmak. İktidar olup Türkiye’nin sorunlarını çözecek bir hükümet programı çıkarmak” mesajı verdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’nin gölge bakanları da 34 somut önerisi sıraladı.