TÜRKİYE

CHP'den Bahçeli'ye: Bu sonucu hazmedemese de…

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin KKTC seçimlerine yönelik tepkilerine karşı çıktı. Yücel, “Tufan Erhürman her türlü engellemeye rağmen zaferle çıktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi, CHP’nin kardeş partisidir. Biz Kıbrıs’ı ‘yavru’ değil, ‘kardeş vatan’ olarak görüyoruz” dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, KKTC seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’deki iktidar çevrelerinin ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tepkilerine karşı Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıktı.

Yücel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her türlü engellemeye ve haksız rekabete rağmen Sayın Tufan Erhürman seçimden zaferle çıkmıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi, CHP’nin kardeş partisidir” dedi.

CHP’nin, seçim sürecinde tarafsızlığa gölge düşürmemek için sessiz kaldığını hatırlatan Yücel, “Ama AKP ve MHP bunu yapmadı. MHP’li bir milletvekilinin oteli karargâh gibi kullanıldı. Topçusundan popçusuna kadar herkes devreye sokuldu ama halkın iradesi sandıkta galip geldi” ifadelerini kullandı.

Yücel, CHP’nin Kıbrıs politikasını şu sözlerle özetledi:

“Biz Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak görüyoruz. ‘Yavru vatan’ demiyoruz, ‘kardeş vatan’ diyoruz. Eşitlikçi, dostça ve dayanışma içinde bir ilişki kurulması gerektiğine inanıyoruz.”

Bahçeli’nin tepkilerine gönderme yapan CHP Sözcüsü, “Bu sonucu hazmedemese de biz buna halk iradesi, demokrasi ve milletin gücü diyoruz” dedi.

Tufan Erhürman’ın yeni dönemde Türkiye ile istişare içinde bir dış politika anlayışını önemsediklerini belirten Yücel, “Her 10 Kuzey Kıbrıs Türkünden altısının desteklediği yeni Cumhurbaşkanı elbette meşrudur, hak edendir, kazanandır. Bize de onu tebrik etmek düşer” diyerek sözlerini tamamladı.

Hakkımızda

