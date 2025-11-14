CHP’den o savcılar hakkında HSK’ye şikayet

HABER ARA
CHP, İBB iddianamesinde gizli tanık ifadelerinin manipüle edildiğini belirterek, savcılar hakkında HSK’ye şikayette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB iddianamesine ilişkin Genel Başkan Özgür Özel’in açıkladığı, Meşe kod adlı gizli tanığın ifadelerinin sonradan İlke kod adlı gizli tanığın beyanı olarak iddianameye işlendiği iddialarını HSK’ye taşıyarak, iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında şikayette bulundu.

Dilekçede soruşturma dosyasında kullanılan gizli tanık beyanlarının manipüle edildiği, tanık ifadelerinin kopyalanıp farklı tanıkların beyanı gibi iddianameye yerleştirildiği ve bunun “somut bulgularla kanıtlandığı” ifade edildi.

Dilekçede, 19 Mart 2025’te gözaltına alınanlara yöneltilen soruların, “Gizli Tanık Meşe’nin 17 Mart tarihli ifadesi”ne dayandığı; ancak aynı cümlelerin, aynı anlatımların ve aynı kelime sıralarının iddianamede ‘Gizli Tanık İlke’nin 18 Kasım 2024 tarihli ifadesi” olarak yer aldığı vurgulandı.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada gizli tanık İlke’nin ifadesinin 18/11/2024 tarihli olduğu belirtilmiş olmasına karşın, Mart 2025’te alınan şüpheli ifadelerinde gizli tanık İlke’ye ait herhangi bir beyanın şüpheli ifadelerinde yöneltilmediği görülmektedir. Bu durum, Meşe kod adlı gizli tanığın ifadelerinin sonradan İlke kod adlı gizli tanığın beyanı olarak iddianameye işlendiği yönündeki iddiaları güçlendirmektedir.

Soruşturma aşamasında gizli tanık Meşe’ye ait olduğu bildirilen ses kaydının, iddianamede gizli tanık İlke’nin beyanı olarak gösterildiği; buna karşılık gizli tanık Meşe’ye ait beyanların iddianamede hiç yer almadığı anlaşılmaktadır. Yine iddianamenin 226.-227. sayfalarındaki gizli tanık İlke’nin ifadesinin orta kısmında yer alan “Sayfa 1/3” ibaresinin olduğu yere kadarki kısmın gizli tanık İlke’ye ait olduğu, sonraki kısmın ise Gizli Tanık Meşe’nin ifadesinin kopyalanıp yapıştırıldığını göstermektedir. “Sayfa 1/3” ibaresinin sayfadan kopyala yapıştır yapılırken silinmediği, iki ayrı ifadenin birleştirildiğini basit bir incelemeyle anlaşılmaktadır.

Gözden Kaçmasın  CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket

Yukarıda aktarılan tespitlerin somut bulgulara dayandığı açıktır. Gizli tanık Meşe’ye ait olduğu anlaşılan beyanların, iddianamede İlke kod adlı gizli tanığın ifadesi olarak gösterilmesi, adli ve idari yönden incelenmesi gereken bir durumdur.”

Dilekçede tespit edilen tüm bulgular ışığında iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında adli ve idari soruşturma açılması talebinde bulunuldu.

