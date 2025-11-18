CHP’li Tan: İktidarın terörsüz Türkiye dediği ABD’nin Ortadoğu planı

CHP’li Tan, Dışişleri bütçesinde ABD’nin kurduğu üçlü masanın Türkiye’yi ‘Terörsüz Türkiye’den çok Trump’ın yeni Orta Doğu dizaynına sürüklediğini, güvenlikte ABD tahakkümünün arttığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşmeleri başladı. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “ABD’nin kurduğu üçlü masada alınan karar da bu gerçeği teyit ediyor; biz açıkçası bu sürecin ‘Terörsüz Türkiye’ değil, Trump’ın yeni Orta Doğu dizaynı olarak adlandırılacağı bir yere evrilmesinden son derece endişeliyiz.Sadece güvenlik konusunda mı ABD tahakkümü kuruldu” dedi.

Tan, “Adli sicilinde ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçları bulunan bir kişi hâlâ Cezayir’de görevde. Hepsini size önergelerimizde sorduk. Yalnızca birisine alay eder gibi dört satırla yanıt verdiniz. Sicili sorunlu şahısların büyükelçi olarak görevlerini sürdürmelerine göz yumamazsınız. Dilerim böyle profilleri Dışişlerinde görevlendirmemesi hususunda Cumhurbaşkanından talepte bulunacak kadar ağırlığınız vardır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığına, Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan çok sayıda personel getirildiğini belirten Tan, iki kurumun yapısının, işleyişinin ve kültürünün farklı olduğunu söyleyerek, “Dışişleri’nde MİT kökenli genel müdür, daire başkanı ve hatta büyükelçinin görev yaptığını biliyoruz. Bu ısrarınızdan bir an önce vazgeçmenizi sizden talep ediyoruz” dedi.

Sosyal medyada Bakan Fidan hakkında yapılan paylaşımlara da değinen Tan, “Eğlence platformlarında adınıza hayran sayfaları açılıp, hakkınızda unvanınızla bağdaşmayan içerikler üretiliyor. Bu sayfalarda sizi, meşhur bir televizyon dizisinin karakterleriyle kıyaslıyorlar. Hepinizin adını bildiği bu yapım, devlet içinde örgütlenen organize suç çetelerini övüyor. Bu dizinin korkunç etkisi yüzünden sokaklarda elinde silahla sağı solu tehdit eden, külhanbeyliğine özenen gençler yetişti. Bu diziyle anıldığınız zaman sizin adınıza biz utanıyoruz. Ciddiye alınan ülkelerin Dışişleri Bakanları hakkında böyle PR kampanyaları yapılamaz. Yapılıyorsa da engellenmesi lâzımdır. Amerika’da Başkan Donald Trump medya önünde istediği çılgınlığı yapıyor olabilir, ama Marco Rubio’nun bunu yapması beklenmez. Bu abesliği bir an önce kontrol altına almalısınız. Zira biz sizi, ciddiye alınan ülkelerin Dışişleri Bakanları ile aynı ligde görmek istiyoruz. İnternet üzerinden ona buna sataşan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’la aynı pozisyonda kalmayı size yakıştıramıyoruz” dedi.

“Ekonomimiz Amerikan sermayesi için sömürü pazarı hâline getirilecek”

“Terörsüz Türkiye” sürecinin Trump’ın Orta Doğu’daki manevra alanını genişletmeye yönelik bir şekle evrildiğini söyleyen Tan şöyle konuştu: “ABD’nin kurduğu üçlü masada alınan karar da bu gerçeği teyit ediyor; biz açıkçası bu sürecin ‘Terörsüz Türkiye’ değil, Trump’ın yeni Orta Doğu dizaynı olarak adlandırılacağı bir yere evrilmesinden son derece endişeliyiz. Sadece güvenlik konusunda mı ABD tahakkümü kuruldu? Osmanlı hayranlığıyla bildiğimiz Erdoğan, Osmanlı devletinin zamanında başka devletlere verdiği kapitülasyonları bir bir yeniden hayata geçiriyor. Nitekim Erdoğan’ın ve sizin son ziyaretleriniz de Türkiye’nin ABD’ye teslimiyetinin nişanesi oldu. Bütün dünyayı gümrük vergilerine boğmakta olan Trump’ın ABD’sine gümrük engelleri kaldırılıyormuş. Milli ekonomimiz Amerikan sermayesi için sömürü pazarı hâline getirilecek.”

“Dış politikayı Bahçeli ve Erdoğan mı yönetiyor”

Tan, “Dış politika kararları, maalesef eskiden olduğu gibi kurumların tecrübesine ve ortak karar alma süreçlerine dayanmıyor. Meşruiyetini de artık TBMM’den almıyor. Her şey Erdoğan’ın keyfine bırakılmış. Erdoğan ise Ankara’nın güvenlik dosyalarını adeta Trump’a emanet etmiş. Terörle mücadele ile doğrudan ilgili olan Suriye politikasının tutarlı biçimde oluşturulması gerekiyor. Yani, dışarıda çok taraflı diplomasi, içeride ise parlamenter denetim zemininde yürütülmesi icap ediyor. Yüce Meclisimiz milleti oyalama yeri olmadığı gibi Erdoğan’ın keyfi kararlarının tescil mercii de değildir. Koalisyonunuzun küçük ortağı Bahçeli’nin, Erdoğan’ın bile anlam veremediği Türkiye-Rusya-Çin açıklaması, ardından KKTC seçim sonuçlarını hazmedemeyen ama Erdoğan’dan destek alamayan çıkışı, iktidar içerisindeki uyumsuzluğu açık seçik gösteriyor. Şimdi sormamız lazım; dış politikayı kim yapıyor Erdoğan mı, Bahçeli mi? Erdoğan yapıyorsa, Bahçeli kime ne mesaj veriyor? Bahçeli yapıyorsa, Erdoğan dünya lideriyim diye kimi kandırıyor” diye konuştu.

