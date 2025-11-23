CHP’nin İmralı kararına İmamoğlu’ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İmralı kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında “Sürecin milletin büyük kısmının onayını almayan biçim ve yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP, süreç kapsamında kurulan komisyonda İmralı’ya gitme oylamasında ret kararı verdi. İmamoğlu, söz konusu karara yönelik değerlendirmede bulunduğu bir yazılı açıklama yayımladı.

Sürecin milletin büyük kısmının onayını almayan yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmadıklarını belirten İmamoğlu, “Sürecin milletin büyük kısmının onayını almayan biçim ve yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmuyoruz. Sürecin iktidar tarafından ciddiye alındığını gösteren demokratikleşme adımları atılmadıkça ve millet sürecin parçası kılınmadıkça, CHP sürece ihtiyatlı tutumunu sürdürerek katkıda bulunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

