20.1 C
İstanbul
Perşembe, Eylül 25, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYECHP'nin İstanbul İl Kongresi sürerken, mahkemeden durdurma talebi
TÜRKİYE

CHP’nin İstanbul İl Kongresi sürerken, mahkemeden durdurma talebi

acikgazete
acikgazete

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin bugün yapılmak üzere olan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Mahkemenin talebini tebliğ için salona Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet geldi. Heyetle, CHP’li kurmaylar arasında gerginlik yaşandı. Gelişmeler üzerine Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP’nin İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar devam ettiği sırada yeni bir karar alan mahkeme, kongrenin durdurulmasını istedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na yazı gönderip, kongrenin tedbiren durdurulmasını talep etti.

Durdurulması talep edilen CHP kongresi saat 11.00’de Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde toplandı.

Mahkemenin kararı da bu sırada çıktı.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi sürerken, mahkemeden durdurma talebi

MAHKEME: HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mahkeme kongrenin durdurulmasını talep etti.

Karar metninde, henüz hukuki sürecin devam ettiği belirtildi, istinaf sürecinin tamamlanmadığına atıfta bulunuldu.

Mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

“- 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır.

– Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir.

– Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir.”

SALONA HEYET GELDİ, YSK TOPLANMA KARARI ALDI

Mahkemenin kararı sonrası, CHP’nin il kongresinin yapıldığı salona mahkeme kararını tebliğ etmek için Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet geldi.

Salona girmek isteyen heyetle, partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP’liler tebliğin salon dışında da yapılabileceğini söyledi. Konuya ilişkin tutanak tutuldu.

CHP’li kurmaylar, mahkemenin talebinin yetki aşımı olduğunu savundu.

Gözden Kaçmasın  CHP yönetimi delegeden güvenoyu alamadı. Başkan ve kurulların seçimine geçildi

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kurul saat 13.30’da toplanacak.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

CHP’nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer’de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal davasını esastan reddetmişti.

Süreç devam ederken CHP yönetimi İstanbul kongresini 24 Eylül’de olağanüstü toplama kararı almıştı.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Özgür Özel : Erdoğan TRÇ yanıtında safa yatmış
Sonraki haber
Trump ve Epstein’ın “arkadaşlığı” heykelle taçlandı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Özgür Çelik yeniden il başkanı!

TÜRKİYE
CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapıldı. Tek aday olan...

Soylu ve Cumhur İttifakı heyeti, Kuzey Kıbrıs seçimleri için harekete geçti

TÜRKİYE
Aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bulunduğu Cumhur...

Dokuzlu Gazze zirvesinde ne konuşuldu?

DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler binasında aralarında Cumhurbaşkanı...

Rusya’dan Trump’ın “kâğıttan kaplan” sözüne “ayı” yanıtı

DÜNYA
ABD Başkanı Trump'ın Rusya'yı "kâğıttan kaplan" diye nitelendirmesine Kremlin'den...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE