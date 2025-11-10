CHP’nin kurultay iptal davasının reddedilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin kurultay iptal davasındaki ret kararının gerekçesini açıkladı. CHP’den, “Bu karar sadece partimiz için değil; ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın reddedilmesinin gerekçesi açıklandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, aktif husumet yokluğu ve konusuzluk gerekçesiyle davayı reddetmişti. Kararın 22 sayfalık gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, Çankaya ve Sarıyer İlçe Seçim Kurullarının onayıyla 24 Eylül’de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin ve 21 Eylül’de ise CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nın gerçekleştirildiği anımsatıldı. Bu yeni kongrelerde il başkanlarının, parti genel başkanının, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılıp sonuçlarının tasdik edildiği belirtilen kararda, iptali istenen eski kurultay ve kongreler için “hukuki yarar” kalmadığını kaydedildi. “DAVALAR KONUSUZ KALDI” Yapılan seçimlerin ilçe seçim kurulu tarafından tasdik edildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: “Olağan il kongresinde ve olağan kurultayda seçimleri yapılmakta olan parti organlarının, davalı siyasi parti olağanüstü il kongresinde ve olağanüstü kurultayında seçimlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı, 8 Ekim’de yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ve 6 Nisan’daki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesinden beklenen hukuki yarar bulunmadığı, davaların konusuz kaldığı anlaşılmakla, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.” “DAVA AÇMA EHLİYETLERİ YOK” Birleşen davalarda yer alan bazı davacıların dava açma ehliyetinin (aktif husumet) bulunmadığı aktarılan kararda, davacılardan Lütfü Savaş’ın 38. Olağan Kurultay delegesi olmasına karşın, 11 Aralık 2024’de CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, yine birleşen davacılardan Yılmaz Özkanat’ın ise 14 Mayıs 2025 tarihli kararla partiden kesin ihraç cezası aldığı, bu nedenle söz konusu kişilerin dava açma ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. 38. Olağan Kurultay öncesinde bir kısım delegelere menfaat temin edilerek, iradelerinin fesada uğratıldığı ve kurultayın bu nedenle “mutlak butlan” ile batıl olduğu iddiasıyla davanın açıldığı anımsatılan gerekçede, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma dosyalarındaki tanık ifadelerine göre, bazı delegelerin menfaat temin ettiğinin beyan edildiği ancak bu delegelerin bizzat “size oy verirsek, bana ne vereceksiniz” şeklinde pazarlık yaptığına dikkati çekildi. Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi: “Oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fesada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının değerlendirilebileceği ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile sanıkların bir kısım delegelere menfaat temin etmeleri sebebiyle seçime hile karıştırdıkları iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. Maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemi ile ceza davası açılmış olup, açılan davada delegelerin iradelerin fesada uğradığına ilişkin kanaat edilemediği anlaşılmıştır.” CHP’DEN İLK AÇIKLAMA CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gerekçeli karar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çiftci, şunları söyledi: “Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim’de reddettiği kurultay davasının gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararla mahkeme; siyasi partilerin iç işleyişine, kurultay kararlarına ve demokratik iradesine adli yargının müdahale edemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu. Kararda, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, kongre ve kurultay süreçlerinin seçim kurullarının denetimi altında gerçekleştiği, bu nedenle adli mahkemelerin kurultayları iptal etme yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Mahkeme ayrıca, davacıların ileri sürdüğü iddiaların soyut, delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu; iddiaların hiçbir somut belgeyle desteklenmediğini ve dava açma süresinin de çoktan geçmiş bulunduğunu belirtti. Bu karar sadece partimiz için değil; ülkemizdeki tüm siyasi partilerin örgütlenme ve demokratik irade hakkının yargı kararıyla güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Başından bu yana söylediğimiz gibi sonuç değil süreç odaklı olan ve tek amacı Cumhuriyet Halk Partisi’nde karışıklık görüntüsü yaratma çabası taşıyan bu dönem artık geride kalmıştır. Uzun bir süredir Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bilgisi doğrultusunda kıymetli meslektaşlarımla yürüttüğümüz ve partimizin alınmaya çalışıldığı ablukaya ilişkin mücadelemizin haklılığı bir kez tescillenmiştir. Bu vesileyle; dava sürecinde bizlere güç veren, dayanışma ve desteklerini her daim hissettiren tüm yol arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir yalana boyun eğmeden; adaletin, hukukun ve demokrasinin yolunda ilerlemeye devam edecektir.”

