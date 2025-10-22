CTP’den Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs açıklamalarına yanıt

CTP, MHP lideri Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin “82. ili” olması gerektiğine dair sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada bu sözlerin “Kıbrıs halkının iradesine saygısızlık” olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık farkla kazanan Tufan Erhürman’ın partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi. Bahçeli’nin, Erhürman’ın kazandığı seçimlerin geçersiz sayılması ve Kuzey Kıbrıs parlamentosunun toplanarak Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alması gerektiğine yönelik açıklamasına tepki gösteren CTP, Bahçeli’nin sözlerini “Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına saygısızlık ve saldırı” olarak nitelendirdi.

CTP, halkın iradesine saygı göstermenin tüm kesimlerin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Demokratik olgunluğumuzu korumak ve halkımızın güvenini zedeleyecek açıklamalara izin vermemek hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

“Kabul edilemez”

CTP, Devlet Bahçeli’nin “81 Düzce’den sonra 82’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” sözlerine ise “Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir” diyerek tepki gösterdi.

CTP, Bahçeli’nin sözlerinin ve benzer düşünceleri dile getiren açıklamaların “Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlık” olduğunu belirtti.

Parti açıklamasında ayrıca, “Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylem bizim için kabul edilebilir değildir” denilerek Türkiye ile “saygın kardeşlik ilişkilerinin” önemine dikkat çekildi.

Bahçeli ne demişti?

Kuzey Kıbrıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62’den fazlasını alan Tufan Erhürman’ın galibiyetinin geçersiz sayılmasını isteyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında dün yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır” demişti.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Ersin Tatar’ın yenilgisinin belli olduğu akşam da aynı açıklamayı yapmıştı.

Kuzey Kıbrıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,7’sini almış, Merkez sağdaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçime giren Ersin Tatar’ın oy oranı ise 35,8’de kalmıştı. Yaklaşık 218 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta sandığa gitme oranı ise yüzde 64 seviyesinde olmuştu.

1983 yılında bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sadece Türkiye tarafından tanınıyor.

