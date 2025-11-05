Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirtaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına değindi. “Bu ülke yargı ülkesidir.” diyen Erdoğan, “Yargı ne derse ona uyarız” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk durumuna ilişkin AİHM’deki kararın kesinleştiğini, şimdi yerel mahkemenin vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söyledi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ 2016’DAN BERİ TUTUKLU

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı. Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş’la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne’deki cezaevinde bulunuyor.

AİHM: TUTUKLANMASI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU

AİHM’e taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2’nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş’ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını “hukuki açıdan sorunlu” bulmuştu. 7 Ekim’de ise Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZINA RET

Söz konusu karara 8 Ekim’de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.

“TÜM DOST ÜLKELERİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGILIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözü olmadığını vurgulayıp “Komşularımız başta, tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız.” dedi.

ERDOĞAN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E ELEŞTİRİ: YERLİ VE MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEYEMİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i de sert sözlerle eleştiren Erdoğan “Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor, güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Milletimiz CHP’de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP’ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Özel yaptığı gaflarla kendini komik duruma düşürüyor.” diye konuştu.

