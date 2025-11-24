HABER ARA
TÜRKİYE

DEM Parti: CHP'nin İmralı'ya gitmesini çok önemsiyoruz
TÜRKİYE

DEM Parti: CHP’nin İmralı’ya gitmesini çok önemsiyoruz

Açık Gazete
Açık Gazete

Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP’nin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitmemesini bir eksiklik olarak gördüklerini söyledi, “CHP mutlaka bu sürecin içinde olmalı” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kimse gitmeyecekse ben üç arkadaşımı alır giderim” sözlerinin ardından 21 Kasım’ta toplanan TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Öcalan’ı ziyaret etmeye karar vermiş fakat CHP ve Yeniyol Partisi grubu ziyarete üye göndermemeye karar vermişti.

23 Kasım’da Hatay’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hatimoğulları, “Biz CHP’nin gitmesini çok önemsiyoruz. Bunu her görüşmede, her yerde söyledik” dedi ve ekledi:

“Bu konuda ümit ediyoruz ki, komisyon adaya gidene kadar fikirlerini değiştirirler.”

Bu görüşmelerin AKP ve MHP ile değil, devletle yürütülen görüşmeler olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, bütün dünyada çatışma çözümleri için savaşan tarafların masaya oturduğunu söyledi:

“Bu sürecin muhatabı devlettir ama devletin aynı zamanda icra makamı vardır. İcra makamı da hükümettir o nedenle şu anda hükümetle bu görüşmeler gerçekleşiyor. Yoksa bu siyasi bir tercih yapıldığı için değil.

“Alevi toplumunda çok büyük kaygılar var. Sol sosyalist kesimlerde büyük kaygılar var. Bu kaygılar haksız kaygılar değil. Bu rejimden gına gelmiş, bu iktidardan, dışlanmaktan, ötekileştirilmekten baskılanmaktan gına gelmiş.

“DEM Parti’ye daha önceki ismi HDP’ye dönük gerçekleşen baskıları, şimdi benzerinin CHP’ye gerçekleşmesi asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konuda da sürecin devam etmesine rağmen, görüşmelerin sürmesine rağmen biz en açık ve yalın şekilde CHP’yle dayanışmaya devam ediyoruz.”

Öcalan’la görüşmeye gidecek komisyon üyeleri AKP’den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP’den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti’den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit olarak açıklandı.

Görüşmenin hangi gün gerçekleşeceği ise henüz kesinlik kazanmadı.

CHP: İddianameye yanıta sansür, korkunun açık itirafı

İmamoğlu’ndan yöntem eleştirisi

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 23 Kasım’da yaptığı yazılı açıklamada “Sürecin milletin büyük kısmının onayını almayan biçim ve yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmuyoruz” dedi.

CHP’nin Kürt sorununun çözümünden yana olduğunu söyleyen İmamoğlu, sürecin iktidar tarafından ciddiye alındığını gösteren demokratikleşme adımlarının atılmadığını söyledi ve bu adımlar atılmadıkça partisinin sürece “ihtiyatlı tutumunu sürdürerek” katkı vereceğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, sürecin önündeki engelleri ise şöyle sıraladı:

“Çok sayıda belediye başkanı ve siyasetçinin tutuklu olması, belediyelere atanan kayyımlar ve muhalefete yönelik düşmanlık siyaseti, AİHM ve AYM kararlarının tanınmaması ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın süreci güçlü bir biçimde savunmaktan imtina eden yaklaşımı, bu kritik sürecin önündeki en büyük engellerdir.” BBC TÜRKÇE

