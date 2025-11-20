Demirtaş isim vermeden Arınç’ı yalanladı: ‘Buraya onurumla, başı dik girdim, öyle çıkarım’

Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden Bülent Arınç’ın açıklamalarını isim vermeden “Çarpıtma ve uydurma” olarak niteledi; artık arkadaşları hariç hiçbir siyasetçiyle görüşmeyeceğini duyurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) tahliyesine yönelik verdiği ve 3 Kasım’da kesinleşen hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç’ın kendisiyle görüşmesi sonrası yaptığı açıklamaları isim vermeden yalanladı.

Arınç’ın iddiaları

AKP’nin kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Demirtaş’ı ziyaret ettikten sonra katıldığı YouTube yayınında dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Arınç, Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini öne sürüp, şunları söylemişti:

“Sayın Erdoğan’la görüşme talebi var. ‘Ona sadece şunu söyleyeceğim’ dedi: ‘Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben terörü değil siyaseti tercih ettim. Şiddeti asla teşvik etmedim. Kobane olaylarından dolayı hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem bunu yapacağım.’ İnşallah dedim ben de kendisine. ‘Yasin Börü ile uzaktan akrabalığımız vardır’ dedi. Ayrıca tweet ile olaylar arasında çok zaman farkı olduğunu ve suçlanmasının doğru olmadığını ifade etti.”

Demirtaş’ın yanıtı

Arınç’ın bu açıklamalarının gündem olmasının ardından Demirtaş’tan yanıt geldi. Demirtaş’ın el yazısıyla kaleme aldığı mektup, X hesabından paylaşıldı.

Demirtaş mektupta kendi açıklamaları dışında başka hiçbir açıklamanın doğru kabul edilmemesini istedi ve “Ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım” dedi.

Demirtaş bundan sonra da arkadaşları, ailesi ve avukatları dışında cezaevinde kimse ile görüşmeme kararı aldığını da duyurdu.

Demirtaş’ın mektubu şöyle:

“9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bir tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar.

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle…”

