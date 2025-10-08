Demirtaş’ın avukatı: Hukuka dönüş her zaman mümkün

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman “Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor” dedi.

Selahattin Demirtaş hakkında AİHM’in verdiği tahliye kararı sonrası hükümetin itirazına dair tepkiler devam ediyor.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaman, hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olmasının, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptıkları başvurunun halen İstinaf Dairesi’nin incelemesinde bulunduğunu söyledi.

Avukat Karaman “Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır. Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın…” diye sordu.

Karaman ayrıca “Adalet Bakanlığı, AHİM-Demirtaş kararına itiraz etmiş. Bizim için aslolan barıştır, kardeşliktir, kardeşliğin hukukudur; ne olursa olsun bu ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Amacımız da niyetimiz de barışa ve kardeşliğe; kardeşliğin hukukuna katkı sunmaktır. Bu nedenle, her türlü olumsuzluğa rağmen, Demirtaş ve arkadaşlarına özgürlük demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.