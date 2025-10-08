16.2 C
İstanbul
Çarşamba, Ekim 8, 2025
spot_img
Ana SayfaTÜRKİYEDemirtaş'ın avukatı: Hukuka dönüş her zaman mümkün
TÜRKİYE

Demirtaş’ın avukatı: Hukuka dönüş her zaman mümkün

acikgazete
acikgazete

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman “Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor” dedi.

Selahattin Demirtaş hakkında AİHM’in verdiği tahliye kararı sonrası hükümetin itirazına dair tepkiler devam ediyor.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karaman, hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olmasının, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptıkları başvurunun halen İstinaf Dairesi’nin incelemesinde bulunduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman
Fotoğraf: Mahsuni Karaman/Facebook

Avukat Karaman “Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır. Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın…” diye sordu.

Karaman ayrıca “Adalet Bakanlığı, AHİM-Demirtaş kararına itiraz etmiş. Bizim için aslolan barıştır, kardeşliktir, kardeşliğin hukukudur; ne olursa olsun bu ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Amacımız da niyetimiz de barışa ve kardeşliğe; kardeşliğin hukukuna katkı sunmaktır. Bu nedenle, her türlü olumsuzluğa rağmen, Demirtaş ve arkadaşlarına özgürlük demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Gözden Kaçmasın  Rönesans’ın AVM yapacağı arazi arkeolojik sit ilan edildi!
Önceki haber
Distopyalar: Gerçekleşen Kâbuslar mı? Ütopyalar: Hayal mi?

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Distopyalar: Gerçekleşen Kâbuslar mı? Ütopyalar: Hayal mi?

KÖŞE YAZILARI
Distopyalar: Gerçekleşen Kâbuslar mı? Ütopyalar: Hayal mi? Distopyalar, insanlığın karanlık yüzünü...

Rönesans’ın AVM yapacağı arazi arkeolojik sit ilan edildi!

KÖŞE YAZILARI
YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE - Beştepe ve Okluk...

Beylikova’daki nadir toprak elementleri neden önemli?

TÜRKİYE
Pelin Ünker / DW - Beylikova'daki nadir toprak elementlerinin ABD...

Halkbank: Yüksek Mahkeme kararı ne anlama geliyor?

TÜRKİYE
Halkbank davası: Yüksek Mahkeme kararı ne anlama geliyor, Erdoğan...

İletişim

© 2025 AÇIK GAZETE