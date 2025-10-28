HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEDeprem hasar raporu: Yıkılan dört binanın üçü boştu
TÜRKİYE

Deprem hasar raporu: Yıkılan dört binanın üçü boştu

Açık Gazete
Açık Gazete

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde dört bina yıkıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu binalardan üçünün boş olduğunu, birinin içerisinde ise iş yerleri olduğunu açıkladı. Yerlikaya, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

112’YE 507 ÇAĞRI GELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı yaşanmadığını, 26 hafif yaralı olduğunu belirtti. Yaralıların tümünün taburcu edildiğini belirten Yerlikaya, “112 Acil Çağrı Merkezi’ne bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyonlar alındı” dedi.

Yerlikaya bu çağrılardan 30’unun hasarla ilgili olduğunu belirterek, “4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarına başlandı.” ifadelerini kullandı.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Karadağ’da Türklerle gerginlik: Vize serbestisi askıya alındı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Karadağ’da Türklerle gerginlik: Vize serbestisi askıya alındı

TÜRKİYE
Karadağ'da hafta sonu bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının ardından patlak...

İngiltere’deki saygın şirketlerin “asgari ücret” entrikası

KÖŞE YAZILARI
İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı (DBT), yıllar boyunca çalışanlarına...

Futbolda bahis skandalı: Soruşturma süreci ve ilk tepkiler

TÜRKİYE
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görevli 571 hakemden...

Türkiye, İngiltere’den 20 Eurofighter Typhoon alıyor

TÜRKİYE
BBC Türkçe- İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 27 Ekim'deki Türkiye ziyaretine...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.