Deprem hasar raporu: Yıkılan dört binanın üçü boştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde dört bina yıkıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu binalardan üçünün boş olduğunu, birinin içerisinde ise iş yerleri olduğunu açıkladı. Yerlikaya, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

112’YE 507 ÇAĞRI GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı yaşanmadığını, 26 hafif yaralı olduğunu belirtti. Yaralıların tümünün taburcu edildiğini belirten Yerlikaya, “112 Acil Çağrı Merkezi’ne bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili gereken aksiyonlar alındı” dedi.

Yerlikaya bu çağrılardan 30’unun hasarla ilgili olduğunu belirterek, “4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespit çalışmalarına başlandı.” ifadelerini kullandı.

